Погода в Україні 7 березня буде досить прохолодною. Жителям північних областей слід приготуватись до опадів. Вдень на них, згідно з прогнозами синоптиків, чекає мокрий сніг.

У більшості регіонів України опадів не передбачають. Зима зі снігом не покине Київську область, Житомирську, Сумську, Чернігівську. Також сніжитиме на Волині та Рівненщині.

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Хоча у решті областей обійдеться без дощу та снігу, на тепло сподіватись не варто. Найвище стовпчики термометрів підіймуться на Одещині – +6...+8 градусів. На Закарпатті трохи прохолодніше – +4...+6. В інших областях повітря прогріється у межах +2...+5.

Щодо Києва, то небо у столиці буде не безхмарним. 7 березня прогнозують вдень мокрий сніг та прохолодну погоду – лише +2...+4.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що через погодні умови на високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається загроза сходження лавин.

Погода в містах України 7 березня

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +3...+4

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +2...+4

Погода в Україні 7 березня / Дані Укргідрометцентру