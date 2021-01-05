Прогноз погоди на 6 січня: Святвечір в Україні буде хмарним та без морозів
Погода в середу, 6 січня, буде відносно теплою та похмурою. Напередодні Різдва синоптики не обіцяють жителям більшості регіонів опади. Лише закарпатцям доведеться прихопити з собою парасольки.
Справжніх зимових морозів та снігових заметів 6 січня українці не дочекаються. Такі прогнози оприлюднив Укргідрометцентр.
До теми Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз синоптиків
Вдень стовпчики термометрів не опустяться нижче нуля в жодній області України. Найхолодніше буде у Луганській, Донецькій областях та на Чернігівщині. Тут повітря прогріється до +1...+3 градусів.
Найтепліше – на Півдні України. Тут температура може перетнути позначку у +10. На Одещині та у Криму обіцяють +11...+13.
У Києві прогнозують хмарну, без дощів погоду. Температурні показники вдень сягатимуть +4...+6 градусів.
Не пощастило лише Закарпаттю: вдень метеорологи обіцяють дощ, вночі – мокрий сніг.
Температура повітря в Україні завтра коливатиметься в межах +2...+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0...+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7...13 градусів,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди у містах України на середу, 6 січня:
Ужгород – +5...+
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +5...+7
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +1...+3
Суми – +4...+6
Полтава – +2...+4
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +3...+5
Київ – +4...+6
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