Погода в середу, 6 січня, буде відносно теплою та похмурою. Напередодні Різдва синоптики не обіцяють жителям більшості регіонів опади. Лише закарпатцям доведеться прихопити з собою парасольки.

Справжніх зимових морозів та снігових заметів 6 січня українці не дочекаються. Такі прогнози оприлюднив Укргідрометцентр.

До теми Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз синоптиків

Вдень стовпчики термометрів не опустяться нижче нуля в жодній області України. Найхолодніше буде у Луганській, Донецькій областях та на Чернігівщині. Тут повітря прогріється до +1...+3 градусів.



Найтепліше – на Півдні України. Тут температура може перетнути позначку у +10. На Одещині та у Криму обіцяють +11...+13.

У Києві прогнозують хмарну, без дощів погоду. Температурні показники вдень сягатимуть +4...+6 градусів.

Не пощастило лише Закарпаттю: вдень метеорологи обіцяють дощ, вночі – мокрий сніг.

Температура повітря в Україні завтра коливатиметься в межах +2...+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0...+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7...13 градусів,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Прогноз погоди у містах України на середу, 6 січня:

Ужгород – +5...+

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +1...+3

Суми – +4...+6

Полтава – +2...+4

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +3...+5

Київ – +4...+6



Прогноз погоди в Україні на 6 січня від Укргідрометцентру