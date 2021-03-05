Прогноз погоди на 6 березня: в Україні – майже без опадів, проте прохолодно

Погода в Україні 6 березня здебільшого буде сонячною. Виняток – Луганська та Донецька області, де синоптики обіцяють мокрий сніг. Весняне тепло, яке раніше зазирнуло в Україну, витіснить холод.

По всій території України стовпчики термометрів не піднімуться позначки +5 градусів. Найхолодніше буде у східних, північних областях і на Заході.

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На Луганщині, Донеччині, Харківщині, а також Чернігівській та Сумській областях повітря прогріється лише до +1...+3. Така ж ситуація – в Івано-Франківській та Тернопільській областях, Буковині. На решті українських територій температура коливатиметься у межах +2...+5.

Київ теж 7 березня потрапить до найбільш прохолодних місць України. Гостям та жителям столиці слід бути готовими лише до +1...+3 градусів. Проте парасольки та дощовики можна залишити вдома.

На високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей через несприятливі погодні умови зберігається значна сніголавинна небезпека.

Вихідними в Україні буде холодно, вдень +1…+6 градусів. Вночі підморожуватиме. У Києві 6 – 7 березня також прохолодно, +2...+4 градуси, вночі з 'мінусом’. Вітряно. Щоб серйозні опади – навряд,

– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в містах України 6 березня

Ужгород – +3...+5

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2..+4

Вінниця – +3..+5

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3..+5

Херсон – +3..+5

Сімферополь – +2..+4

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – +1...+3

Київ – +1...+3

Прогноз погоди на 6 березня / Дані Укргідрометцентру