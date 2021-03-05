Прогноз погоди на 6 березня: в Україні – майже без опадів, проте прохолодно
Погода в Україні 6 березня здебільшого буде сонячною. Виняток – Луганська та Донецька області, де синоптики обіцяють мокрий сніг. Весняне тепло, яке раніше зазирнуло в Україну, витіснить холод.
Джерело:Укргідрометцентр
По всій території України стовпчики термометрів не піднімуться позначки +5 градусів. Найхолодніше буде у східних, північних областях і на Заході.
До теми Зима повернулась: Львів знову засипало снігом – фото
На Луганщині, Донеччині, Харківщині, а також Чернігівській та Сумській областях повітря прогріється лише до +1...+3. Така ж ситуація – в Івано-Франківській та Тернопільській областях, Буковині. На решті українських територій температура коливатиметься у межах +2...+5.
Київ теж 7 березня потрапить до найбільш прохолодних місць України. Гостям та жителям столиці слід бути готовими лише до +1...+3 градусів. Проте парасольки та дощовики можна залишити вдома.
На високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей через несприятливі погодні умови зберігається значна сніголавинна небезпека.
Вихідними в Україні буде холодно, вдень +1…+6 градусів. Вночі підморожуватиме. У Києві 6 – 7 березня також прохолодно, +2...+4 градуси, вночі з 'мінусом’. Вітряно. Щоб серйозні опади – навряд,
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в містах України 6 березня
Ужгород – +3...+5
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2..+4
Вінниця – +3..+5
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3..+5
Херсон – +3..+5
Сімферополь – +2..+4
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1...+3
Харків – +1...+3
Київ – +1...+3
Прогноз погоди на 6 березня / Дані Укргідрометцентру
Поділитися новиною