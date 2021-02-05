Прогноз погоди на 6 лютого: в Україну прийшло похолодання, по деяким областям ударять морози

Погода в Україні в суботу, 6 лютого, буде здебільшого прохолодною, а у деяких регіонах – ще й морозною. В останніх областях стовпчики термометрів у середньому опустяться до -5 градусів.

Сніг слід очікувати на заході, півдні та на Дніпропетровщині. Водночас на Одещині, Херсонщині та Криму його супроводжуватиме дощ. На решті території України – сонячно та без опадів.

До теми Сильні морози та вітер: на вихідні в Україну суне негода

Деталі прогнозу від Наталки Діденко

За словами синоптика, мінімально температура опуститься до -4… -9. Мовиться про північну частину України та північний схід. На решті території стовпчики термометрів удень опустяться до -1… -6 градусів. А на півдні вдень 6 лютого буде приблизно 0 градусів.

Щодо опадів, то антициклон Gizela зумовить переважно суху погоду на значній частині території. Проте 6-го лютого прогнозують сніг на півдні та південному заході. Натомість на Закарпатті та на півдні Криму – ймовірний дощ.

У Києві вихідними буде морозно. У суботу вдень – -5… -7 градусів. Суттєвих опадів упродовж дня синоптики не прогнозують.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

В Укргідрометцентрі прогнозують в суботу сніг у південній частині, на Прикарпатті та Вінниччині, в Карпатах – місцями значний сніг. Натомість на Закарпатті та півдні Одещини – дощі. На решті території – без опадів.

Температура вдень становитиме 1… 8 градусів морозу. Щоправда, не півдні та Закарпатті температура протягом доби коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.

Вітер переважно дутиме з південного заходу. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 6 лютого

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -2...-4

Тернопіль – -2...-4

Чернівці – -2...-4

Хмельницький – -2...-4

Луцьк – -2...-4

Рівне – -2...-4

Житомир – -3...-5

Вінниця – -2...-4

Одеса – 0...-2

Миколаїв – -1...-3

Херсон – -1…-3

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – -2...-4

Черкаси – -3...-5

Чернігів – -5...-7

Суми – -5...-7

Полтава – -3...-5

Дніпро – -2...-4

Запоріжжя – -1...-3

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -3...-5

Харків – -3...-5

Київ – -4..-6

Зверніть увагу У Франції внаслідок сильних повеней загинули 2 людини: подробиці



Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / Дані Укргідрометцентру