Прогноз погоди на 6 лютого: в Україну прийшло похолодання, по деяким областям ударять морози

Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Погода в Україні в суботу, 6 лютого, буде здебільшого прохолодною, а у деяких регіонах – ще й морозною. В останніх областях стовпчики термометрів у середньому опустяться до -5 градусів.
Сніг слід очікувати на заході, півдні та на Дніпропетровщині. Водночас на Одещині, Херсонщині та Криму його супроводжуватиме дощ. На решті території України – сонячно та без опадів.
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За словами синоптика, мінімально температура опуститься до -4… -9. Мовиться про північну частину України та північний схід. На решті території стовпчики термометрів удень опустяться до -1… -6 градусів. А на півдні вдень 6 лютого буде приблизно 0 градусів.
Щодо опадів, то антициклон Gizela зумовить переважно суху погоду на значній частині території. Проте 6-го лютого прогнозують сніг на півдні та південному заході. Натомість на Закарпатті та на півдні Криму – ймовірний дощ.
У Києві вихідними буде морозно. У суботу вдень – -5… -7 градусів. Суттєвих опадів упродовж дня синоптики не прогнозують.
В Укргідрометцентрі прогнозують в суботу сніг у південній частині, на Прикарпатті та Вінниччині, в Карпатах – місцями значний сніг. Натомість на Закарпатті та півдні Одещини – дощі. На решті території – без опадів.
Температура вдень становитиме 1… 8 градусів морозу. Щоправда, не півдні та Закарпатті температура протягом доби коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.
Вітер переважно дутиме з південного заходу. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 6 лютого
Ужгород – +2...+4
Львів – -1...-3
Івано-Франківськ – -2...-4
Тернопіль – -2...-4
Чернівці – -2...-4
Хмельницький – -2...-4
Луцьк – -2...-4
Рівне – -2...-4
Житомир – -3...-5
Вінниця – -2...-4
Одеса – 0...-2
Миколаїв – -1...-3
Херсон – -1…-3
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – -2...-4
Черкаси – -3...-5
Чернігів – -5...-7
Суми – -5...-7
Полтава – -3...-5
Дніпро – -2...-4
Запоріжжя – -1...-3
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -3...-5
Харків – -3...-5
Київ – -4..-6
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Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / Дані Укргідрометцентру