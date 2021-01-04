Прогноз погоди на 5 січня: в Україні подекуди дощитиме та є імовірність мокрого снігу
Погода в Україні у вівторок, 5 січня, на одній частині буде дощовою, а на іншій – сонячною та сухою. Щоправда, на Лівобережжі є імовірність хмар. Температура повітря здебільшого коливатиметься в межах 4 – 7 градусів тепла.
Прогноз погоди на 5 січня від Наталки Діденко
Як зауважила синоптик, до України з південно-західного боку Європи підійде циклон на ім'я Ahmet. Тому опади прогнозують у західних областях України, а також на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині. Крім того, опади будуть вечері у Житомирській Київській і Черкаській областях. Про це Діденко написала у фейсбуці.
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За її словами, мовиться здебільшого про дощ. Але за наближення температури до нижчих значень є можливим подекуди мокрий сніг. Водночас Україну місцями накриють тумани та відповідно погіршиться видимість.
5 січня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +1…+5 градусів, на Сході – 0… +3 градуси, в західній частині та на Півдні – +4…+9 градусів.
У Києві у вівторок слід очікувати хмарну погоду. Увечері є імовірність невеликого дощу чи мокрого снігу. Температура повітря у столиці коливатиметься протягом дня в межах +1…+3 градуси.
Що кажуть в Українському гідрометцентрі
За даними Укргідрометцентру, у вівторок дощитиме у всіх західних областях, включно з Хмельницькою, Вінницькою та Житомирською. На Житомирщині ж імовірність мокрого снігу. Також невеликі дощі випадуть на Одещині та Миколаївщині. На решті української території – без опадів.
Найхолодніше 5 січня буде на Харківщині – 0…+2. Щоправда, тут буде хмарно зі значними проясненнями. А найтеплішу погоду слід очікувати в Криму – +8…+10 градусів.
Вітер переважно дутиме з південного сходу. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +3...+5
Рівне – +4...+6
Житомир – +1...+3
Вінниця – +3...+5
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +1…+3
Харків – 0...+2
Київ – +1...+3
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Прогноз погоди в Україні на 5 січня / Дані Укргідрометцентру
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