Погода в Україні у вівторок, 5 січня, на одній частині буде дощовою, а на іншій – сонячною та сухою. Щоправда, на Лівобережжі є імовірність хмар. Температура повітря здебільшого коливатиметься в межах 4 – 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 5 січня від Наталки Діденко

Як зауважила синоптик, до України з південно-західного боку Європи підійде циклон на ім'я Ahmet. Тому опади прогнозують у західних областях України, а також на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині. Крім того, опади будуть вечері у Житомирській Київській і Черкаській областях. Про це Діденко написала у фейсбуці.

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За її словами, мовиться здебільшого про дощ. Але за наближення температури до нижчих значень є можливим подекуди мокрий сніг. Водночас Україну місцями накриють тумани та відповідно погіршиться видимість.

5 січня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +1…+5 градусів, на Сході – 0… +3 градуси, в західній частині та на Півдні – +4…+9 градусів.

У Києві у вівторок слід очікувати хмарну погоду. Увечері є імовірність невеликого дощу чи мокрого снігу. Температура повітря у столиці коливатиметься протягом дня в межах +1…+3 градуси.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

За даними Укргідрометцентру, у вівторок дощитиме у всіх західних областях, включно з Хмельницькою, Вінницькою та Житомирською. На Житомирщині ж імовірність мокрого снігу. Також невеликі дощі випадуть на Одещині та Миколаївщині. На решті української території – без опадів.

Найхолодніше 5 січня буде на Харківщині – 0…+2. Щоправда, тут буде хмарно зі значними проясненнями. А найтеплішу погоду слід очікувати в Криму – +8…+10 градусів.

Вітер переважно дутиме з південного сходу. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 5 січня

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +3...+5

Рівне – +4...+6

Житомир – +1...+3

Вінниця – +3...+5

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +1…+3

Харків – 0...+2

Київ – +1...+3

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Прогноз погоди в Україні на 5 січня / Дані Укргідрометцентру