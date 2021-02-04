Погода в Україні у п'ятницю, 5 лютого, буде морозяною та сонячною. Водночас українці потерпатимуть від штормових вітрів та ожеледиці. У деяких областях дощитиме та сніжитиме.

Джерело: Укрінформ

Найпрохолодніше буде на Півночі. Там температура повітря опуститься до -5...-7 градусів морозу. Найтеплішою погодою зможуть насолодитися жителі південних регіонів. Удень там прогнозують до +5 градусів тепла.

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На більшості територій України обіцяють суху та вітряну погоду. Однак у певних областях можливий сніг з дощем.

Синоптикиня Наталка Діденко також попереджує про заметілі у Карпатах.

Окрім того, за словами Діденко, у деяких областях потерпатимуть від штормових вітрів.

Вітер перейде на холодний північно-західний, буде рвучким, на Сході зі штормовими поривами,

– наголосила синоптикиня.

Діденко наголосила, що 5 лютого рух на дорогах України ускладниться через ожеледицю. Найгірша ситуація буде у Києві.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 5 лютого

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...-3

Рівне – -2...-4

Житомир – -3...-5

Вінниця – -2...-4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – -1...-3

Кропивницький – -1...-3

Черкаси – -2...-4

Чернігів – -4...-5

Суми – -5...-7

Полтава – -4...-6

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...-3

Київ – -3...-5



Прогноз погоди на 5 лютого / Дані Укргідрометцентру