Прогноз погоди на 5 лютого: в Україні знову раптово похолодає
Погода в Україні у п'ятницю, 5 лютого, буде морозяною та сонячною. Водночас українці потерпатимуть від штормових вітрів та ожеледиці. У деяких областях дощитиме та сніжитиме.
Джерело: Укрінформ
Найпрохолодніше буде на Півночі. Там температура повітря опуститься до -5...-7 градусів морозу. Найтеплішою погодою зможуть насолодитися жителі південних регіонів. Удень там прогнозують до +5 градусів тепла.
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На більшості територій України обіцяють суху та вітряну погоду. Однак у певних областях можливий сніг з дощем.
Синоптикиня Наталка Діденко також попереджує про заметілі у Карпатах.
Окрім того, за словами Діденко, у деяких областях потерпатимуть від штормових вітрів.
Вітер перейде на холодний північно-західний, буде рвучким, на Сході зі штормовими поривами,
– наголосила синоптикиня.
Діденко наголосила, що 5 лютого рух на дорогах України ускладниться через ожеледицю. Найгірша ситуація буде у Києві.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 5 лютого
Ужгород – +2...+4
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...-3
Рівне – -2...-4
Житомир – -3...-5
Вінниця – -2...-4
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +1...+3
Сімферополь – -1...-3
Кропивницький – -1...-3
Черкаси – -2...-4
Чернігів – -4...-5
Суми – -5...-7
Полтава – -4...-6
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...-3
Київ – -3...-5
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