Прогноз погоди на 5 березня: на зміну сонцю прийдуть дощі та холод
Погода в Україні 5 березня буде не такою привітною, як попередніми днями весни. У більшості областей небо затягне хмарами. Крім того, прогнозують рясні опади.
Джерело:Укргідрметцентр
Щоправда, на Півдні тепло ще втримається. У регіонах обіцяють сонце та +10...+16 градусів тепла.
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Що кажуть синоптики
- Найхолодніше буде на Півночі. Наприклад, у Сумській та Чернігівській області стовпчики термометрів не підніматимуться вище +1...+3 градусів. Також випаде дощ зі снігом.
- Хоча загалом опади можливі по всій країні, крім південних областей. Переважно йтиме мокрий сніг. Однак на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Луганщині – просто дощ.
- До холодної погоди варто підготуватись і жителям Заходу. У Львівській області температура повітря становитиме +2...+4, у Рівненській – +1...+3.
Пориви вітру в країні сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Яка погода буде у Києві
Погода у столиці не надто відрізнятиметься від решти областей. У Києві пройде дощ та подекуди можливий мокрий сніг. Протягом дня похолодає до +2...+4 градусів.
Чому суне похолодання
Синоптик Наталка Діденко пояснила, що все через атмосферний фронт. За її словами, "метеопатам" слід приготуватись.
Діденко зауважила, що схожа погода протримається й на вихідних.
Погода в містах України 5 березня
Ужгород – +4...+6
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +3...+5
Рівне – +1...+3
Житомир – +3..+4
Вінниця – +6..+8
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +10..+12
Херсон – +10..+12
Сімферополь – +10..+12
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +3...+5
Харків – +4...+6
Київ – +2...+4
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