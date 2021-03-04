Погода в Україні 5 березня буде не такою привітною, як попередніми днями весни. У більшості областей небо затягне хмарами. Крім того, прогнозують рясні опади.

Щоправда, на Півдні тепло ще втримається. У регіонах обіцяють сонце та +10...+16 градусів тепла.

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Що кажуть синоптики

Найхолодніше буде на Півночі. Наприклад, у Сумській та Чернігівській області стовпчики термометрів не підніматимуться вище +1...+3 градусів. Також випаде дощ зі снігом.

Наприклад, області стовпчики термометрів не підніматимуться вище +1...+3 градусів. Також випаде дощ зі снігом. Хоча загалом опади можливі по всій країні, крім південних областей. Переважно йтиме мокрий сніг. Однак на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Луганщині – просто дощ.

– просто дощ. До холодної погоди варто підготуватись і жителям Заходу. У Львівській області температура повітря становитиме +2...+4, у Рівненській – +1...+3.

Пориви вітру в країні сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Яка погода буде у Києві

Погода у столиці не надто відрізнятиметься від решти областей. У Києві пройде дощ та подекуди можливий мокрий сніг. Протягом дня похолодає до +2...+4 градусів.

Чому суне похолодання

Синоптик Наталка Діденко пояснила, що все через атмосферний фронт. За її словами, "метеопатам" слід приготуватись.

Діденко зауважила, що схожа погода протримається й на вихідних.

Погода в містах України 5 березня

Ужгород – +4...+6

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +3...+5

Рівне – +1...+3

Житомир – +3..+4

Вінниця – +6..+8

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +10..+12

Херсон – +10..+12

Сімферополь – +10..+12

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +3...+5

Харків – +4...+6

Київ – +2...+4



Прогноз погоди на 5 березня / Фото Укргідрометцентру