Погода в понеділок, 4 січня, буде абсолютно різною для різних регіонів України. Поки на заході дощитиме, на півдні, сході й частині центральних областей буде сонячно.

Крім того, у Київській, Чернігівській і Сумській областях разом з дощем падатиме й мокрий сніг. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Найтеплішою погода буде на півдні. Переважно тут очікується +3...+7 градусів, а в Криму справжня зимова "спека" – +8...+10 градусів.

Водночас найхолоднішими будуть східні, центральні й крайні північні області – 0...+3 градуси. Сумська область буде єдиним регіоном країни, де протягом дня стовпчик термометра подекуди переходитиме в "мінусові" значення.

На Заході, попри дощі також буде тепло, ледь не як на півдні країни – +3...+7 градусів. Водночас Закарпаття позмагається з Кримом за температурну першість – +7...+9 градусів.

У Києві температура повітря буде прохолодною – +1...+3 градуси протягом дня. Тим часом мокрий сніг влаштує "перегони" з дощем.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 4 січня

Ужгород – +7...+9

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +5...+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – +1...+3

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на понеділок, 4 січня, від Укргідрометцентру