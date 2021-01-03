Прогноз погоди на 4 січня: дощі й сонце розділять Україну
Погода в понеділок, 4 січня, буде абсолютно різною для різних регіонів України. Поки на заході дощитиме, на півдні, сході й частині центральних областей буде сонячно.
Крім того, у Київській, Чернігівській і Сумській областях разом з дощем падатиме й мокрий сніг. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Найтеплішою погода буде на півдні. Переважно тут очікується +3...+7 градусів, а в Криму справжня зимова "спека" – +8...+10 градусів.
Водночас найхолоднішими будуть східні, центральні й крайні північні області – 0...+3 градуси. Сумська область буде єдиним регіоном країни, де протягом дня стовпчик термометра подекуди переходитиме в "мінусові" значення.
На Заході, попри дощі також буде тепло, ледь не як на півдні країни – +3...+7 градусів. Водночас Закарпаття позмагається з Кримом за температурну першість – +7...+9 градусів.
У Києві температура повітря буде прохолодною – +1...+3 градуси протягом дня. Тим часом мокрий сніг влаштує "перегони" з дощем.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 4 січня
Ужгород – +7...+9
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +4...+6
Рівне – +5...+7
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – +1...+3
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – +1...+3
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – +1...+3
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