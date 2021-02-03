Прогноз погоди на 4 лютого: Україну накриють дощі

Погода в Україні у четвер, 4 лютого, буде теплою, але дощовою. Синоптики разом із підвищеннями температури прогнозують опади, які пройдуть у всіх областях. Також варто очікувати на сильні вітри.
Джерело: Укргідрометцентр
Зона опадів рухатиметься поступово, впродовж доби зі заходу на схід. Пориви вітру в більшості регіонів досягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
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На Західній Україні синоптики прогнозують значні опади. Стовпчики термометрів показуватимуть +4...+9 градусів. У східних регіонах ситуація буде схожою. Однак там буде дещо прохолодніше – температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів.
У північних областях метеорологи попереджають про те, що мокрий сніг чергуватиметься з дощем. Позначка термометра втримається на +2...+4 градусах. Найтепліше буде на Півдні України, протягом дня варто очікувати значне підвищення температури – +6...+10 градусів тепла.
У Карпатах через мінусову температуру – сніжитиме.
У Києві 4 лютого погода буде складною. У столиці передбачається дощ місцями, ймовірно, з мокрим снігом, та сильний вітер. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до +5 градусів.
З 5 лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря, відповідно, підступнішою стане ожеледиця,
– повідомила синоптик Наталка Діденко.
Ужгород – +7...+9
Львів – 5...+7
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +2...+4
Вінниця – +4...+6
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +6...+8
Херсон – 8...+10
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +4...+6
Харків – +4...+6
Київ – +3...+5