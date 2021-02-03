Прогноз погоди на 4 лютого: Україну накриють дощі

Погода в Україні у четвер, 4 лютого, буде теплою, але дощовою. Синоптики разом із підвищеннями температури прогнозують опади, які пройдуть у всіх областях. Також варто очікувати на сильні вітри.

Джерело: Укргідрометцентр

Зона опадів рухатиметься поступово, впродовж доби зі заходу на схід. Пориви вітру в більшості регіонів досягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Читайте також Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика

На Західній Україні синоптики прогнозують значні опади. Стовпчики термометрів показуватимуть +4...+9 градусів. У східних регіонах ситуація буде схожою. Однак там буде дещо прохолодніше – температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів.

У північних областях метеорологи попереджають про те, що мокрий сніг чергуватиметься з дощем. Позначка термометра втримається на +2...+4 градусах. Найтепліше буде на Півдні України, протягом дня варто очікувати значне підвищення температури – +6...+10 градусів тепла.

У Карпатах через мінусову температуру – сніжитиме.

У Києві 4 лютого погода буде складною. У столиці передбачається дощ місцями, ймовірно, з мокрим снігом, та сильний вітер. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до +5 градусів.

З 5 лютого в Україні розпочнеться поступове зниження температури повітря, відповідно, підступнішою стане ожеледиця,

– повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 4 лютого

Ужгород – +7...+9

Львів – 5...+7

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +2...+4

Вінниця – +4...+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +6...+8

Херсон – 8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 4 лютого / Дані Укргідрометцентру