Прогноз погоди на 4 березня: буде по-весняному тепло і сонячно

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 4 березня буде теплою та без опадів. На більшості території України температура повітря коливатиметься від 7 до 14 градусів вище нуля.
Вологі хмари над Україною розганятиме антициклон Жаклін, повдомила на своєму фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Удень погода буде теплою майже на всій території Україні – від 7 до 14 градусів вище нуля. На півночі, щоправда, буде трохи прохолодніше – від 2 до 4 градусів тепла.
Вітер буде поривчастий – 7 – 12 метрів на секунду. Вночі в Україні очікують приморозків: від мінус 1 на Заході і до мінус 3 на Сході і Півночі.
У Києві буде сухо й тепло: до 11 градусів тепла, вночі від нуля до мінус двох.
Ужгород – +10...+12
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +10..+12
Луцьк – +7...+9
Рівне – +7...+9
Житомир – +9..+11
Вінниця – +9..+11
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9..+11
Херсон – +8..+10
Сімферополь – +7..+9
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +6...+8
Суми – +6...+8
Полтава – +8...+10
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +7...+9
Київ – +9...+11