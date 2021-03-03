Погода в Україні 4 березня буде теплою та без опадів. На більшості території України температура повітря коливатиметься від 7 до 14 градусів вище нуля.

Вологі хмари над Україною розганятиме антициклон Жаклін, повдомила на своєму фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 4 березня

Удень погода буде теплою майже на всій території Україні – від 7 до 14 градусів вище нуля. На півночі, щоправда, буде трохи прохолодніше – від 2 до 4 градусів тепла.

Вітер буде поривчастий – 7 – 12 метрів на секунду. Вночі в Україні очікують приморозків: від мінус 1 на Заході і до мінус 3 на Сході і Півночі.

У Києві буде сухо й тепло: до 11 градусів тепла, вночі від нуля до мінус двох.

Погода в містах України 4 березня

Ужгород – +10...+12

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +10..+12

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +9..+11

Вінниця – +9..+11

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9..+11

Херсон – +8..+10

Сімферополь – +7..+9

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +8...+10

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +7...+9

Київ – +9...+11