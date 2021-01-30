Прогноз погоди на 31 січня: в Україні – без опадів, але вітряно

30 січня 2021 , 15:41
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Погода в Україні у неділю, 31 січня, буде теплішою, ніж попередніми днями. Однак невеликі морози таки обіцяють. Крім того, майже на всій території країни – без опадів.

Джерело: Наталка Діденко, Укргідрометцентр

Сніг вдень може випасти лише у Закарпатській області. Хоча вночі опади можливі по всій країні.

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Що прогнозують синоптики

  • Більшість регіонів затягне хмарами, однак на Заході прогнозують сонячну погоду.
  • Хоча відносно тепло буде лише на Півдні та Сході – +3...+5 градусів.
  • У західних та північних областях прогнозують морози – -1...-3 градуси.
  • У центрі – помірна погода – -1...+1.

Крім того, синоптики попереджають про рвучкий вітер в Україні. Пориви вітру досягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Дороги покриє ожеледиця, тож пішоходам та водіям слід бути обережними.

Яка погода буде у Києві

У столиці також вдень істотних опадів не буде. Натоміть стовпчики термометрів триматимуться на рівні 0...+2 градуси. Щоправда, через сильний вітер жителям Києва варто закутуватись тепліше.

Прогноз погоди у містах України на неділю 31 січня:

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -1...-3

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – -1...-3

Рівне – -1...-3

Житомир – -1...-3

Вінниця – -1...+1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...-3

Суми – -1...-3

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – 0...-2


Погода в Україні / Карта Укргідрометцентру