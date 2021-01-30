Прогноз погоди на 31 січня: в Україні – без опадів, але вітряно

Погода в Україні у неділю, 31 січня, буде теплішою, ніж попередніми днями. Однак невеликі морози таки обіцяють. Крім того, майже на всій території країни – без опадів.
Джерело: Наталка Діденко, Укргідрометцентр
Сніг вдень може випасти лише у Закарпатській області. Хоча вночі опади можливі по всій країні.
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Крім того, синоптики попереджають про рвучкий вітер в Україні. Пориви вітру досягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Дороги покриє ожеледиця, тож пішоходам та водіям слід бути обережними.
У столиці також вдень істотних опадів не буде. Натоміть стовпчики термометрів триматимуться на рівні 0...+2 градуси. Щоправда, через сильний вітер жителям Києва варто закутуватись тепліше.
Ужгород – -1...+1
Львів – -1...-3
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – -1...-3
Чернівці – -1...-3
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – -1...-3
Рівне – -1...-3
Житомир – -1...-3
Вінниця – -1...+1
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...-3
Суми – -1...-3
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – 0...-2