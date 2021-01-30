Погода в Україні у неділю, 31 січня, буде теплішою, ніж попередніми днями. Однак невеликі морози таки обіцяють. Крім того, майже на всій території країни – без опадів.

Джерело: Наталка Діденко, Укргідрометцентр

Сніг вдень може випасти лише у Закарпатській області. Хоча вночі опади можливі по всій країні.

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Що прогнозують синоптики

Більшість регіонів затягне хмарами, однак на Заході прогнозують сонячну погоду.

прогнозують сонячну погоду. Хоча відносно тепло буде лише на Півдні та Сході – +3...+5 градусів.

– +3...+5 градусів. У західних та північних областях прогнозують морози – -1...-3 градуси.

прогнозують морози – -1...-3 градуси. У центрі – помірна погода – -1...+1.

Крім того, синоптики попереджають про рвучкий вітер в Україні. Пориви вітру досягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Дороги покриє ожеледиця, тож пішоходам та водіям слід бути обережними.

Яка погода буде у Києві

У столиці також вдень істотних опадів не буде. Натоміть стовпчики термометрів триматимуться на рівні 0...+2 градуси. Щоправда, через сильний вітер жителям Києва варто закутуватись тепліше.

Прогноз погоди у містах України на неділю 31 січня:

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -1...-3 Чернівці – -1...-3 Хмельницький – -1...-3 Луцьк – -1...-3 Рівне – -1...-3 Житомир – -1...-3 Вінниця – -1...+1 Одеса – +1...+3 Миколаїв – +2...+4 Херсон – +4...+6 Сімферополь – +6...+8 Кропивницький – -1...+1 Черкаси – -1...+1 Чернігів – -1...-3 Суми – -1...-3 Полтава – -1...+1 Дніпро – 0...+2 Запоріжжя – +3...+5 Донецьк – +3...+5 Луганськ – +3...+5 Харків – +3...+5 Київ – 0...-2



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