Прогноз погоди на 31 грудня: Новий рік Україна зустріне з весняною погодою
У переддень Нового року, 31 грудня, погода в Україні буде здебільшого весняною. Температура вдень коливатиметься в межах від 4 до 10 градусів тепла. Крім того, на більшості української території буде сухо. Щоправда, на заході прогнозують дощі.
Прогноз погоди на 31 грудня від Наталки Діденко
Як зауважила синоптик, найсвіжіше у четвер буде на сході. Тут стовпчики термометрів удень покажуть +1… +4 градуси. А найтеплішу погоду прогнозують у південній частині. Тут температура повітря підніметься до +7… +12 градусів, а в Криму – до +12… +15 градусів. Про це Наталка Діденко написала у фейсбуці.
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На заході температура в середньому підніметься до +5… +6 градусів. Окрім дощів, також є імовірність мокрого снігу, а в Карпатах – снігу. На решті території – без суттєвих опадів, максимум мряка.
Щодо Києва, то в столиці в четвер пройде без істотних опадів. Температуру повітря у завершальний день 2020-го року слід очікувати на рівні +5… +7 градусів.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
В Українському гідрометцентрі прогнозують дощ лише на заході, на решті території без опадів. Найхолоднішу температуру слід очікувати на Харківщині, Луганщині та Донеччині – +2… +4. А наймаксимальніше стовпчики термометрів піднімуться на Херсонщині та в Криму – +11… +13.
На заході вітер дутиме у північно-західному напрямку, на півночі, сході та в Криму – в південно-східному, а у центрі та на півдні – в південному. В усіх випадках його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Ужгород – +6...+8
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +5...+7
Рівне – +4...+6
Житомир – +5...+7
Вінниця – +6...+8
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +6...+8
Суми – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +6...+8
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Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Дані Укргідрометцентру
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