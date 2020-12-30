У переддень Нового року, 31 грудня, погода в Україні буде здебільшого весняною. Температура вдень коливатиметься в межах від 4 до 10 градусів тепла. Крім того, на більшості української території буде сухо. Щоправда, на заході прогнозують дощі.

Прогноз погоди на 31 грудня від Наталки Діденко

Як зауважила синоптик, найсвіжіше у четвер буде на сході. Тут стовпчики термометрів удень покажуть +1… +4 градуси. А найтеплішу погоду прогнозують у південній частині. Тут температура повітря підніметься до +7… +12 градусів, а в Криму – до +12… +15 градусів. Про це Наталка Діденко написала у фейсбуці.

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На заході температура в середньому підніметься до +5… +6 градусів. Окрім дощів, також є імовірність мокрого снігу, а в Карпатах – снігу. На решті території – без суттєвих опадів, максимум мряка.

Щодо Києва, то в столиці в четвер пройде без істотних опадів. Температуру повітря у завершальний день 2020-го року слід очікувати на рівні +5… +7 градусів.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

В Українському гідрометцентрі прогнозують дощ лише на заході, на решті території без опадів. Найхолоднішу температуру слід очікувати на Харківщині, Луганщині та Донеччині – +2… +4. А наймаксимальніше стовпчики термометрів піднімуться на Херсонщині та в Криму – +11… +13.

На заході вітер дутиме у північно-західному напрямку, на півночі, сході та в Криму – в південно-східному, а у центрі та на півдні – в південному. В усіх випадках його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 31 грудня

Ужгород – +6...+8

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +5...+7

Вінниця – +6...+8

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +6...+8

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +6...+8

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Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Дані Укргідрометцентру