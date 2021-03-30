Прогноз погоди на 31 березня: українців потішить тепло до +17 градусів

Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Погода в Україні у середу, 31 березня, буде теплою та здебільшого сухою. Лише в західних та північних областях вночі та вранці може дощити. Стовпчики термометрів сягатимуть в середньому +10...+14 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, вночі місцями ще можливий невеликий мороз, однак вдень погода потішить українців теплом.
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У більшості областей повітря прогріється до +10…+14 градусів. На Заході буде ще тепліше – +15…+18 градусів, однак на Сході очікують свіжішу погоду – +6…+9 градусів.
На Полтавщині, у Дніпрі, на Запоріжжі, Миколаївщині та в Криму прогнозують +8…+12 градусів.
Щодо опадів, то в Україні переважатиме суха погода. Дощ може вночі та вранці накрапати в західних та північних областях.
Вітер дутиме південно-західний, невеликий або помірний.
У Києві вночі та вранці теж можливий невеликий дощ. Однак вже вдень буде сухо, а стовпчики термометрів сягнуть +16 градусів.
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Ужгород – +14...+16
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +13..+15
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +14...+16
Вінниця – +12...+14
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +13...+15
Суми – +10...+12
Полтава – +10..+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +10..+12
Донецьк – +10..+12
Луганськ – +10..+12
Харків – +10..+12
Київ – +14...+16