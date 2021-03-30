Погода в Україні у середу, 31 березня, буде теплою та здебільшого сухою. Лише в західних та північних областях вночі та вранці може дощити. Стовпчики термометрів сягатимуть в середньому +10...+14 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, вночі місцями ще можливий невеликий мороз, однак вдень погода потішить українців теплом.

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Якою буде погода 31 березня

У більшості областей повітря прогріється до +10…+14 градусів. На Заході буде ще тепліше – +15…+18 градусів, однак на Сході очікують свіжішу погоду – +6…+9 градусів.

На Полтавщині, у Дніпрі, на Запоріжжі, Миколаївщині та в Криму прогнозують +8…+12 градусів.

Щодо опадів, то в Україні переважатиме суха погода. Дощ може вночі та вранці накрапати в західних та північних областях.

Вітер дутиме південно-західний, невеликий або помірний.

У Києві вночі та вранці теж можливий невеликий дощ. Однак вже вдень буде сухо, а стовпчики термометрів сягнуть +16 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на середу, 31 березня:

Ужгород – +14...+16

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +13..+15

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +14...+16

Вінниця – +12...+14

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +13...+15

Суми – +10...+12

Полтава – +10..+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +10..+12

Донецьк – +10..+12

Луганськ – +10..+12

Харків – +10..+12

Київ – +14...+16