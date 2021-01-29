Прогноз погоди на 30 січня: Україну накриє вітер та сніг

29 січня 2021 , 17:07

Погода в Україні у суботу, 30 січня, буде доволі вітряною. Синоптики прогнозують опади та ожеледицю. У деяких регіонах варто одягатись тепліше через мороз.

Джерело: синоптик Наталка Діденко, Укргідрометцентр

Так, опади накриють усю країну. Переважатиме сніг, однак на Півдні, Сході та Центрі можливий дощ зі снігом. Пориви вітру сягатимуть до 5 – 10 метрів за секунду.

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Діденко порадила водіям бути обережними, адже ожеледиця триматиметься протягом вихідних.

На дорогу на "лисій" гумі не виїжджайте, бо буде ну-ну-ну. Або від ожеледиці, або від водія зі слабким нервами, який їхатиме поруч і може постраждати,
– пожартувала синоптик.

Яка погода у регіонах

Вночі по всій Україні морози – -3...-9 градусів. Натомість вдень температура повітря буде різною в регіонах. На Сході та Півдні – тепліше, тут обіцяють +3...+7 градусів. На Заході – холодніше, прогнозують +2...+4 градуси. Північ охоплять морози. Наприклад, на Чернігівщині та Сумщині – -1...+1.

Що прогнозують у Києві

У Києві теж буде доволі прохолодно. У столиці випаде сніг, а стовпчики термометрів опустяться до 0...-2. Вночі опадів не буде, однак морози впадуть до -6...-8.

Прогноз погоди у містах України на суботу 30 січня:

Ужгород – +2...+4

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – 0...+2

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +2...+4

Київ – 0...-2


Прогноз погоди на 30 січня / Карта Укргідрометцентру