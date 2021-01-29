Прогноз погоди на 30 січня: Україну накриє вітер та сніг
Погода в Україні у суботу, 30 січня, буде доволі вітряною. Синоптики прогнозують опади та ожеледицю. У деяких регіонах варто одягатись тепліше через мороз.
Джерело: синоптик Наталка Діденко, Укргідрометцентр
Так, опади накриють усю країну. Переважатиме сніг, однак на Півдні, Сході та Центрі можливий дощ зі снігом. Пориви вітру сягатимуть до 5 – 10 метрів за секунду.
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Діденко порадила водіям бути обережними, адже ожеледиця триматиметься протягом вихідних.
На дорогу на "лисій" гумі не виїжджайте, бо буде ну-ну-ну. Або від ожеледиці, або від водія зі слабким нервами, який їхатиме поруч і може постраждати,
– пожартувала синоптик.
Яка погода у регіонах
Вночі по всій Україні морози – -3...-9 градусів. Натомість вдень температура повітря буде різною в регіонах. На Сході та Півдні – тепліше, тут обіцяють +3...+7 градусів. На Заході – холодніше, прогнозують +2...+4 градуси. Північ охоплять морози. Наприклад, на Чернігівщині та Сумщині – -1...+1.
Що прогнозують у Києві
У Києві теж буде доволі прохолодно. У столиці випаде сніг, а стовпчики термометрів опустяться до 0...-2. Вночі опадів не буде, однак морози впадуть до -6...-8.
Прогноз погоди у містах України на суботу 30 січня:
Ужгород – +2...+4
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Рівне – 0...+2
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – 0...+2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +2...+4
Київ – 0...-2
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