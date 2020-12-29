Погода у середу, 30 грудня, буде теплою та сонячною. Остання середа 2020 року потішить українців високими температурами. У Центральній та Південній Україні буде у середньому +7...+9 градусів.

Але найтепліше буде на Півдні нашої країни. Там термометри покажуть навіть до +14 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який падатиме до самого вечора. Попри це, температура повітря становитиме +7...+9 градусів. На Сході сонце лише зрідка ховатимуться за хмарами. А от опадів синоптики не прогнозують. Термометри там покажуть +3…+5 градуси.

На Півночі України ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Повітря там прогріється до +6...+8 градусів. На Півдні стовпчики термометрів максимально покажуть +10...+12 градусів. А в окупованому Криму повітря прогріється аж до +12...+14 градусів. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ. Повітря прогріється до +6...+8 градусів. Актуально Клімат вже істотно змінився: експертка розповіла, на скільки це небезпечно для України

Прогноз погоди у містах України у середу, 30 грудня

Ужгород – +6...+8

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +7...+9

Рівне – +5...+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +7...+9

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +6...+8

Суми – +4...+6

Полтава – +6...+8

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5

Київ – +6...+8



Прогноз погоди на 30 грудня / Фото Укргідрометцентру