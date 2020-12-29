Прогноз погоди на 30 грудня: в Україну йде потепління, до +14 градусів
Погода у середу, 30 грудня, буде теплою та сонячною. Остання середа 2020 року потішить українців високими температурами. У Центральній та Південній Україні буде у середньому +7...+9 градусів.
Але найтепліше буде на Півдні нашої країни. Там термометри покажуть навіть до +14 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який падатиме до самого вечора. Попри це, температура повітря становитиме +7...+9 градусів. На Сході сонце лише зрідка ховатимуться за хмарами. А от опадів синоптики не прогнозують. Термометри там покажуть +3…+5 градуси.
На Півночі України ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Повітря там прогріється до +6...+8 градусів. На Півдні стовпчики термометрів максимально покажуть +10...+12 градусів. А в окупованому Криму повітря прогріється аж до +12...+14 градусів.
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.
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Прогноз погоди у містах України у середу, 30 грудня
Ужгород – +6...+8
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +7...+9
Рівне – +5...+7
Житомир – +4...+6
Вінниця – +7...+9
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +6...+8
Суми – +4...+6
Полтава – +6...+8
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +3...+5
Київ – +6...+8
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