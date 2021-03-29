Прогноз погоди на 30 березня: весна несміливими кроками йде в Україну

Температура повітря в Україні коливатиметься у межах +8...+12 градусів. На Сході дещо свіжіше – +6..+8 градусів. Температура вночі +2..+5 градусів, у деяких регіонах можливих мінус.

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Вночі у Чернівецькій, Харківській, Луганській, Сумській, Донецькій областях стовпчик термометра опуститься до -2.

Синоптики не прогнозують опадів на Сході та Півночі. Короткочасні дощі можливі на Львівщині, Миколаївщині та у Криму. На решті території – хмарно з проясненнями.

Як повідомляє Наталка Діденко у своєму фейсбуці, 30 березня погоду України визначатиме антициклон Nikole. Він прийде на поміч східному антициклону, і вони разом витіснять вологий одеський циклон у води Чорного моря.



30 березня істотних опадів не передбачається, хіба на Заході України невеликий дощ, та залишки вологості можливі на Одещині та в Криму.



Температура повітря у вівторок найнижчою очікується на Заході та Сході, вдень – +6...+10 градусів, на решті території буде тепліше – +10...+14 градусів.

У Києві вівторок обіцяє бути порівняно теплим, близько +10...+12 градусів. Суттєвих опадів не передбачають.