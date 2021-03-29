Прогноз погоди на 30 березня: весна несміливими кроками йде в Україну

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Погода в Україні 30 березня буде все швидше наближатися до справжньої весняної. У деяких регіонах, щоправда, можливі дощі та навіть заморозки вночі, однак вдень температура прогріватиметься і перетинатиме позначку у плюс 10 градусів.

Прогноз погоди на 30 березня

Температура повітря в Україні коливатиметься у межах +8...+12 градусів. На Сході дещо свіжіше – +6..+8 градусів. Температура вночі +2..+5 градусів, у деяких регіонах можливих мінус.

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Вночі у Чернівецькій, Харківській, Луганській, Сумській, Донецькій областях стовпчик термометра опуститься до -2.

Синоптики не прогнозують опадів на Сході та Півночі. Короткочасні дощі можливі на Львівщині, Миколаївщині та у Криму. На решті території – хмарно з проясненнями.

Прогноз від синоптикині Наталки Діденко

Як повідомляє Наталка Діденко у своєму фейсбуці, 30 березня погоду України визначатиме антициклон Nikole. Він прийде на поміч східному антициклону, і вони разом витіснять вологий одеський циклон у води Чорного моря.

30 березня істотних опадів не передбачається, хіба на Заході України невеликий дощ, та залишки вологості можливі на Одещині та в Криму.

Температура повітря у вівторок найнижчою очікується на Заході та Сході, вдень – +6...+10 градусів, на решті території буде тепліше – +10...+14 градусів.
У Києві вівторок обіцяє бути порівняно теплим, близько +10...+12 градусів. Суттєвих опадів не передбачають.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 30 березня

Ужгород – +9...+11

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9..+11

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +10...+12

Вінниця – +8...+10

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +8...+10

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +7...+9

Київ – +9...+11


Погода в містах України 30 березня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру