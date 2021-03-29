Прогноз погоди на 30 березня: весна несміливими кроками йде в Україну
Погода в Україні 30 березня буде все швидше наближатися до справжньої весняної. У деяких регіонах, щоправда, можливі дощі та навіть заморозки вночі, однак вдень температура прогріватиметься і перетинатиме позначку у плюс 10 градусів.
Прогноз погоди на 30 березня
Температура повітря в Україні коливатиметься у межах +8...+12 градусів. На Сході дещо свіжіше – +6..+8 градусів. Температура вночі +2..+5 градусів, у деяких регіонах можливих мінус.
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Вночі у Чернівецькій, Харківській, Луганській, Сумській, Донецькій областях стовпчик термометра опуститься до -2.
Синоптики не прогнозують опадів на Сході та Півночі. Короткочасні дощі можливі на Львівщині, Миколаївщині та у Криму. На решті території – хмарно з проясненнями.
Прогноз від синоптикині Наталки Діденко
30 березня істотних опадів не передбачається, хіба на Заході України невеликий дощ, та залишки вологості можливі на Одещині та в Криму.
Температура повітря у вівторок найнижчою очікується на Заході та Сході, вдень – +6...+10 градусів, на решті території буде тепліше – +10...+14 градусів.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 30 березня
Ужгород – +9...+11
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9..+11
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +10...+12
Вінниця – +8...+10
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +8...+10
Полтава – +9...+11
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +7...+9
Київ – +9...+11
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