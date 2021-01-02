Погода в Україні в неділю, 3 січня, обіцяє бути сухою, дещо вітряною та переважно теплою, як на січень. Щоправда, температура повітря трохи знизиться порівняно з суботою. Водночас всю українську територію вкриють хмари.

Прогноз погоди на 3 січня від Наталки Діденко

Як зауважила синоптик, температура повітря неділі коливатиметься в межах +3… +5 градусів. На сході прогнозують від 0 до +3 градусів. Натомість набагато тепліше буде у південній частині та на Закарпатті – +6… +12 градусів. Про це Діденко написала у фейсбуці.

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У Києві 3 січня опади є малоймовірними. Вдень слід очікувати від 3 до 5 градусів тепла. Південно-східний вітер може бути поривчастим.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду в усіх областях України. Щоправда, опадів не буде.

Найтеплішу погоду слід очікувати на Закарпатті – +7… +9. Дещо прохолодніше, але все одно тепло буде й на Одещині – +6… +8. А найхолоднішими точками України стануть східні області, а саме Харківщина, Луганщина та Донеччина. Тут стовпчики термометрів показуватимуть 0… 2 градуси тепли.

Вітер переважно дутиме з південного сходу, на півдні та на сході – зі сходу. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 3 січня

Ужгород – +7...+9

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2

Київ – +2...+4

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Прогноз погоди в Україні на 3 січня / Дані Укргідрометцентру