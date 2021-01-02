Прогноз погоди на 3 січня: буде хмарно та трохи похолодає
Погода в Україні в неділю, 3 січня, обіцяє бути сухою, дещо вітряною та переважно теплою, як на січень. Щоправда, температура повітря трохи знизиться порівняно з суботою. Водночас всю українську територію вкриють хмари.
Прогноз погоди на 3 січня від Наталки Діденко
Як зауважила синоптик, температура повітря неділі коливатиметься в межах +3… +5 градусів. На сході прогнозують від 0 до +3 градусів. Натомість набагато тепліше буде у південній частині та на Закарпатті – +6… +12 градусів. Про це Діденко написала у фейсбуці.
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У Києві 3 січня опади є малоймовірними. Вдень слід очікувати від 3 до 5 градусів тепла. Південно-східний вітер може бути поривчастим.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду в усіх областях України. Щоправда, опадів не буде.
Найтеплішу погоду слід очікувати на Закарпатті – +7… +9. Дещо прохолодніше, але все одно тепло буде й на Одещині – +6… +8. А найхолоднішими точками України стануть східні області, а саме Харківщина, Луганщина та Донеччина. Тут стовпчики термометрів показуватимуть 0… 2 градуси тепли.
Вітер переважно дутиме з південного сходу, на півдні та на сході – зі сходу. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Ужгород – +7...+9
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +1...+3
Полтава – +1...+3
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – +2...+4
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Прогноз погоди в Україні на 3 січня / Дані Укргідрометцентру
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