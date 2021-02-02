Прогноз погоди на 3 лютого: на Західну Україну насуваються зливи

Погода в Україні у середу, 3 лютого, буде теплою, але місцями дощовою. Синоптики прогнозують значне потепління майже в усіх областях України, окрім північних. А от на Західній Україні дощитиме.

Джерело: Укргідрометцентр

Найнижча температура буде на Сумщині та Київщині.

Важливо В Україну 3 лютого прийде потепління: стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів

На Західній Україні зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Температура повітря становитиме +5...+7 градусів. Погода на Східній Україні буде переважно ясною. Однак синоптики не виключають невеликий дощ. Там прогнозують +6...+8 градусів.

На Півночі України погода буде хмарною та прохолодною. Місцями можливий дрібний сніг. Температура повітря становитиме +2...+4 градуси. На Півдні України буде ясно і сонячно. Синоптики не прогнозують опадів. Температура повітря буде у межах +6...+8 градусів.

У Києві протягом усього дня буде триматися хмарна погода. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря у столиці становитиме +1...+3 градуси.

Прогноз погоди у містах України на середу, 3 лютого

Ужгород – +5...+7

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +6...+8

Харків – +4...+6

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 3 лютого / Дані Укргідрометцентру