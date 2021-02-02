Прогноз погоди на 3 лютого: на Західну Україну насуваються зливи
Погода в Україні у середу, 3 лютого, буде теплою, але місцями дощовою. Синоптики прогнозують значне потепління майже в усіх областях України, окрім північних. А от на Західній Україні дощитиме.
Джерело: Укргідрометцентр
Найнижча температура буде на Сумщині та Київщині.
Важливо В Україну 3 лютого прийде потепління: стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів
На Західній Україні зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Температура повітря становитиме +5...+7 градусів. Погода на Східній Україні буде переважно ясною. Однак синоптики не виключають невеликий дощ. Там прогнозують +6...+8 градусів.
На Півночі України погода буде хмарною та прохолодною. Місцями можливий дрібний сніг. Температура повітря становитиме +2...+4 градуси. На Півдні України буде ясно і сонячно. Синоптики не прогнозують опадів. Температура повітря буде у межах +6...+8 градусів.
У Києві протягом усього дня буде триматися хмарна погода. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря у столиці становитиме +1...+3 градуси.
Прогноз погоди у містах України на середу, 3 лютого
Ужгород – +5...+7
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +6...+8
Харків – +4...+6
Київ – +1...+3
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