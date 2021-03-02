Прогноз погоди на 3 березня: українців тішитимуть сонце й тепло до +12 градусів

Погода в Україні у середу, 3 березня, буде сонячною та сухою. У середньому стовпчики термометрів сягатимуть +5...+10 градусів.

За словами синоптикині, в Україні пануватиме антициклон Jacqueline, тому переважатиме суха погода.

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Прогноз погоди на 3 березня

У всіх областях світитиме сонце, опади малоймовірні. Однак дутиме південно-західний вітер, який розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня у середньому становитиме +5…+10 градусів, у східних та північно-східних регіонах буде +3…+5 градусів, натомість у західних – +10…+12 градусів.

У Києві очікують сонячну, але вітряну погоду. Вдень повітря прогріється до +9 градусів.

Прогноз погоди у містах України на середу, 3 березня

Ужгород – +10...+12

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +7..+9

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +7..+9

Вінниця – +7..+9

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +7..+9

Херсон – +7..+9

Сімферополь – +7..+9

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +5...+7

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +7...+9



Прогноз погоди на 3 березня / Карта Укргідрометцентру