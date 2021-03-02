Прогноз погоди на 3 березня: українців тішитимуть сонце й тепло до +12 градусів

Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Погода в Україні у середу, 3 березня, буде сонячною та сухою. У середньому стовпчики термометрів сягатимуть +5...+10 градусів.
За словами синоптикині, в Україні пануватиме антициклон Jacqueline, тому переважатиме суха погода.
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У всіх областях світитиме сонце, опади малоймовірні. Однак дутиме південно-західний вітер, який розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря протягом дня у середньому становитиме +5…+10 градусів, у східних та північно-східних регіонах буде +3…+5 градусів, натомість у західних – +10…+12 градусів.
У Києві очікують сонячну, але вітряну погоду. Вдень повітря прогріється до +9 градусів.
Ужгород – +10...+12
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +7..+9
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +7..+9
Вінниця – +7..+9
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +7..+9
Херсон – +7..+9
Сімферополь – +7..+9
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +5...+7
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +7...+9