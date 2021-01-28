Прогноз погоди на 29 січня: на більшості території України погіршиться погода

Погода в Україні у п'ятницю, 29 січня, буде похмурою. Циклон, що прийшов на територію України напередодні, продовжить вирувати у центральних та південних регіонах. Там синоптики прогнозують снігопади.

Джерело: Укргідрометцентр

В усіх областях України стовпчики термометрів вночі показуватимуть мінусову температуру.

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На Західній Україні ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря становитиме 0...+2 градуси. Небо на Східній Україні буде похмуре, однак серйозних опадів синоптики не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси.

На Півночі України майже весь день сніжитиме. Рятувальники попередили про замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. Температура повітря становитиме 0...+2 градуси. Південь України місцями потерпатиме від ожеледиці. Температура повітря у столиці становитиме +1...+3 градуси.

У Києві періодично сніжитиме, в другій половині дня сніг послабшає і припиниться. Температура повітря у столиці становитиме -1...+1 градус.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 29 січня

Ужгород – +2...+4 Львів – 0...+2 Івано-Франківськ – +2...+4 Тернопіль – 0...+2 Чернівці – +1...+3 Хмельницький – 0...+2 Луцьк – 0...-2 Рівне – 0...+2 Житомир – 0...+2 Вінниця – +1...+3 Одеса – +1...+3 Миколаїв – +1...+3 Херсон – +2...+4 Сімферополь – +4...+6 Кропивницький – +1...+3 Черкаси – +1...+3 Чернігів – 0...+2 Суми – 0...+2 Полтава – 0...+2 Дніпро – +1...+3 Запоріжжя – +2...+4 Донецьк – +1...+3 Луганськ – +1...+3 Харків – +1...+3 Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 29 січня / Дані Укргідрометцентру