Прогноз погоди на 29 грудня: в Україну завітає майже весняне тепло
Погода у вівторок, 29 грудня, буде напрочуд теплою та вітряною. Упродовж дня температура повітря прогріється до +11...+13 градусів.
Найпрохолодніше буде на Сході. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Новий рік наближається і всі навколо так радіють, що скоро цей, прямо скажемо, непростий старенький рік, закінчується, так поспішають, що вже аж якось нечемно підштовхують його в спину – заповнюють все навколо весняними градусами,
– зауважила Діденко.
Що ще каже синоптикиня
- Україна потерпатиме від сильного південно-східного вітру.
- Опади можливі лише на Заході та Півдні.
- У Києві температура повітря становитиме +5...+7 градусів.
Прогноз погоди у містах України у вівторок, 29 грудня
Ужгород – +11...+13
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +7...+9
Рівне – +7...+9
Житомир – +6...+8
Вінниця – +7...+9
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +2...+4
Суми – 0...+2
Полтава – 2...+4
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +1...+3
Луганськ – -1...+1
Харків – 0...+2
Київ – +5...+7
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