Погода у вівторок, 29 грудня, буде напрочуд теплою та вітряною. Упродовж дня температура повітря прогріється до +11...+13 градусів.

Найпрохолодніше буде на Сході. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Новий рік наближається і всі навколо так радіють, що скоро цей, прямо скажемо, непростий старенький рік, закінчується, так поспішають, що вже аж якось нечемно підштовхують його в спину – заповнюють все навколо весняними градусами,

– зауважила Діденко.

Що ще каже синоптикиня

Україна потерпатиме від сильного південно-східного вітру.

Опади можливі лише на Заході та Півдні.

У Києві температура повітря становитиме +5...+7 градусів.

Прогноз погоди у містах України у вівторок, 29 грудня

Ужгород – +11...+13

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +6...+8

Вінниця – +7...+9

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +2...+4

Суми – 0...+2

Полтава – 2...+4

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +1...+3

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...+2

Київ – +5...+7



Прогноз погоди на 29 грудня / Карта Укргідрометцентру