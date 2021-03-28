Погода в Україні у понеділок, 29 березня, буде різноманітною. Мешканці західних областей та Харкова зможуть насолодитися сонцем. Водночас на всій іншій території країни буде похмуро.

Якою буде погода 29 березня

Температура повітря в Україні коливатиметься у межах +8...+11 градусів. Синоптики прогнозують опади – дощ та мокрий сніг.

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На заході стовпчик термометра підійметься до +8...+11 градусів. Опадів, за словами синоптиків, не буде. На небі з'являтиметься сонце.

На Сході України температура буде такою ж. Однак можливі дощ, мокрий сніг та вітер. Бездощову погоду прогнозують лише на території Харківської області.

На півночі та півдні погода буде однаковою. Лише на Одещині дощитиме трохи більше.

Не оминуть опади і центральні області. За даними синоптиків, повітря там прогріється до +9...+11 градусів.

У Києві тиждень розпочнеться похмурою та дощовою погодою. На щастя, температура повітря не буде дуже холодною – +9...+11 градусів. Однак витягати з шафи весняне пальто ще не час.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 29 березня

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +8..+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +8...+10

Вінниця – +9...+11

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +18...+10

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +9...+11

Харків – +9...+11

Київ – +9...+11



Якою буде погода в Україні 29 березня / Карта Укргідрометцентру