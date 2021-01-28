Прогноз погоди на 28 січня: в Україні і сніжитиме, і дощитиме

Погода в Україні у четвер, 28 січня, буде прохолодною та багатою на опади. У більшості областей синоптики прогнозують сніг, лише на сході потепліє – падатиме дощ зі снігом.

Джерело: Укргідрометцентр

Метеорологи попереджають у четвер про ожеледицю на дорогах та закликають водіїв бути уважними та обережними.

Читайте також В Україні через негоду запрацював Штаб з ліквідації її наслідків на дорогах: подробиці

На Західній Україні синоптики не прогнозують суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься від -1 до -3 градусів. На Сході України – часом можливий періодичний дощ та поривчастий вітер. Стовпчики термометрів показуватимуть +2...+7 градусів.

На Півночі України небо буде вкрите хмарами. Метеорологи попереджають про сильний сніг та сильний дощ зі снігом. Позначка термометра опуститься до -1...-3 градусів. На Півдні України ситуація буде схожою. Там протягом дня варто очікувати сніг та дощ зі снігом. Температура повітря становитиме -1...-3 градусів. Лише у Криму буде суттєво тепліше – +6...+8 градусів.

У Києві продовжиться справжня зима – в столиці прогнозують сніг. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть -1...+1 градус. На дорогах буде слизько.

Кияни! Готуйте санчата та зарядіть телефон, щоб фотографувати справжню зиму,

– зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

Окрім цього, вона наголосила, що особливо уважними потрібно бути тим, хто перебуває в смузі Одеса – Кропивницький – Полтава – Суми. За її словами, це зараз зона снігопадів.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 28 січня

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -1...-3

Чернівці – 0...-2

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – -1...-3

Рівне – -1...-3

Житомир – -1...-3

Вінниця – -1...+1

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -1...+1

Херсон – 0...-2

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...-3

Суми – 0...-2

Полтава – 0...2

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – 2...4

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 28 січня / Дані Укргідрометцентру