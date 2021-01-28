Прогноз погоди на 28 січня: в Україні і сніжитиме, і дощитиме

Погода в Україні у четвер, 28 січня, буде прохолодною та багатою на опади. У більшості областей синоптики прогнозують сніг, лише на сході потепліє – падатиме дощ зі снігом.
Джерело: Укргідрометцентр
Метеорологи попереджають у четвер про ожеледицю на дорогах та закликають водіїв бути уважними та обережними.
Читайте також В Україні через негоду запрацював Штаб з ліквідації її наслідків на дорогах: подробиці
На Західній Україні синоптики не прогнозують суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься від -1 до -3 градусів. На Сході України – часом можливий періодичний дощ та поривчастий вітер. Стовпчики термометрів показуватимуть +2...+7 градусів.
На Півночі України небо буде вкрите хмарами. Метеорологи попереджають про сильний сніг та сильний дощ зі снігом. Позначка термометра опуститься до -1...-3 градусів. На Півдні України ситуація буде схожою. Там протягом дня варто очікувати сніг та дощ зі снігом. Температура повітря становитиме -1...-3 градусів. Лише у Криму буде суттєво тепліше – +6...+8 градусів.
У Києві продовжиться справжня зима – в столиці прогнозують сніг. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть -1...+1 градус. На дорогах буде слизько.
Кияни! Готуйте санчата та зарядіть телефон, щоб фотографувати справжню зиму,
– зазначила синоптикиня Наталка Діденко.
Окрім цього, вона наголосила, що особливо уважними потрібно бути тим, хто перебуває в смузі Одеса – Кропивницький – Полтава – Суми. За її словами, це зараз зона снігопадів.
Ужгород – -1...+1
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – -1...-3
Чернівці – 0...-2
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – -1...-3
Рівне – -1...-3
Житомир – -1...-3
Вінниця – -1...+1
Одеса – -1...-3
Миколаїв – -1...+1
Херсон – 0...-2
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...-3
Суми – 0...-2
Полтава – 0...2
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – 2...4
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +6...+8
Київ – 0...-2