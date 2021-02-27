Погода в Україні у неділю, 28 лютого, буде доволі прохолодною. Температура повітря знову опуститься до +1...+6 градусів.

У більшості областей синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем. Сонце сяятиме лише на Закарпатті та Вінничині.

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Найтепліше буде на Заході України. Там температура прогріється до +6...+8 градусів. Водночас жителям фактично усіх областей доведеться потерпати від снігу з дощем.

У центральних регіонах країни температура повітря коливається від +2 до + 4 градусів. Там також сніжитиме.

Жителям Сходу вдасться уникнути опадів. Сніжитиме лише на Сумщині. Водночас там синоптики також прогнозують похолодання. Температура повітря опуститься до +2...+4 градусів.

На Півдні також буде сухо, однак хмарно. Середня температура повітря там становитиме +3...+5 градусів тепла.

Що каже синоптикиня Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що "лютий в Україні завершиться похолоданням та сильним вітром".

До похолодання приєднається некомфортний північно-західний вітер, пориви якого вихідними днями можуть досягати штормових,

– заявила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 27 лютого

Ужгород – +6...+8

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3..+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3..+5

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +2...+4

Вінниця – +1...+3

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3..+5

Херсон – +3..+5

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +3..+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +2...+4