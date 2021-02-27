Прогноз погоди на 28 лютого: зима попрощається холодом та мокрим снігом
Погода в Україні у неділю, 28 лютого, буде доволі прохолодною. Температура повітря знову опуститься до +1...+6 градусів.
Джерело:Укргідрометцентр
У більшості областей синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем. Сонце сяятиме лише на Закарпатті та Вінничині.
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Найтепліше буде на Заході України. Там температура прогріється до +6...+8 градусів. Водночас жителям фактично усіх областей доведеться потерпати від снігу з дощем.
У центральних регіонах країни температура повітря коливається від +2 до + 4 градусів. Там також сніжитиме.
Жителям Сходу вдасться уникнути опадів. Сніжитиме лише на Сумщині. Водночас там синоптики також прогнозують похолодання. Температура повітря опуститься до +2...+4 градусів.
На Півдні також буде сухо, однак хмарно. Середня температура повітря там становитиме +3...+5 градусів тепла.
Що каже синоптикиня Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що "лютий в Україні завершиться похолоданням та сильним вітром".
До похолодання приєднається некомфортний північно-західний вітер, пориви якого вихідними днями можуть досягати штормових,
– заявила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 27 лютого
Ужгород – +6...+8
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +3..+5
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +3..+5
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +2...+4
Вінниця – +1...+3
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +3..+5
Херсон – +3..+5
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +3..+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +2...+4
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