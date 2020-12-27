Погода у понеділок, 28 грудня, буде похмурою та холодною. Майже всю територію України охопить сильний вітер. Крім того, прогнозують значні опади, зокрема, мокрий сніг.

Що кажуть синоптики

Протягом дня в Україні буде дуже вітряно. Переважно вітер південно-східного напрямку сягатиме до 15 – 20 метрів за секунду, а подекуди – до 25. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

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Головним "ньюзмейкером" завтрашнього понеділка буде вітер. Будьте особливо обережними під будинками, старими гіллястими деревами, дротами, уважно обирайте місце для паркування свого автомобіля,

– наголосила синоптик.

Крім цього, у понеділок Україну накриє мокрий сніг з дощем. В Укргідрометцентрі зауважили, що сухо буде лише на Сході. До речі, найхолодніше буде теж там. Попри сонце, на Донеччині, Луганщині та Харківщині прогнозують до -3 градусів вдень. Морози можуть бути також на Сумщині, а в Центрі стовпчики термометрів опустяться до нуля.

Найтеплішу погоду прогнозують на Заході, Півдні та Криму – до 7 – 9 градусів тепла.

Яка погода буде у Києві

У Києві також прогнозують сильний вітер та дощ. Подекуди у столиці можливий мокрий сніг та ожеледь. Температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів.

Прогноз погоди у містах України у понеділок, 28 грудня

Ужгород – +5...+7

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +1...+3

Вінниця – 0...+2

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – 0...+2

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – -1...-3

Луганськ – -1...-3

Харків – -1...-3

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 28 грудня / Карта Укргідрометцентру