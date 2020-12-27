Прогноз погоди на 28 грудня: Україну накриє шквальний вітер та мокрий сніг
Погода у понеділок, 28 грудня, буде похмурою та холодною. Майже всю територію України охопить сильний вітер. Крім того, прогнозують значні опади, зокрема, мокрий сніг.
Що кажуть синоптики
Протягом дня в Україні буде дуже вітряно. Переважно вітер південно-східного напрямку сягатиме до 15 – 20 метрів за секунду, а подекуди – до 25. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
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Головним "ньюзмейкером" завтрашнього понеділка буде вітер. Будьте особливо обережними під будинками, старими гіллястими деревами, дротами, уважно обирайте місце для паркування свого автомобіля,
– наголосила синоптик.
Крім цього, у понеділок Україну накриє мокрий сніг з дощем. В Укргідрометцентрі зауважили, що сухо буде лише на Сході. До речі, найхолодніше буде теж там. Попри сонце, на Донеччині, Луганщині та Харківщині прогнозують до -3 градусів вдень. Морози можуть бути також на Сумщині, а в Центрі стовпчики термометрів опустяться до нуля.
Найтеплішу погоду прогнозують на Заході, Півдні та Криму – до 7 – 9 градусів тепла.
Яка погода буде у Києві
У Києві також прогнозують сильний вітер та дощ. Подекуди у столиці можливий мокрий сніг та ожеледь. Температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів.
Прогноз погоди у містах України у понеділок, 28 грудня
Ужгород – +5...+7
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +5...+7
Рівне – +4...+6
Житомир – +1...+3
Вінниця – 0...+2
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – 0...+2
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – -1...-3
Луганськ – -1...-3
Харків – -1...-3
Київ – 0...+2
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