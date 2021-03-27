Прогноз погоди на 28 березня: на Заході та у Києві – дощі, в інших регіонах до +15

У більшості областей України у неділю, 28 березня, буде по-весняному тепло. Опади прогнозують лише у західних регіонах та на Києвщині.

Найтепліше у неділю буде на Одещині. Там вдень температура повітря прогріється аж до +13...+15 градусів.

До теми В Україну йдуть дощі та тепло: де чекати опадів

Водночас в інших регіонах на Півдні температура коливатиметься у межах від +10 до +14 градусів. Небо буде хмарним, проте опадів синоптики не прогнозують.

Захід накриють дощі. Погода буде досить прохолодно, лише на Закарпатті та Прикарпатті температура підніметься до +11, а у Вінницькій області – до +12.

На Півночі – хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +10...+12 градусів на Сумщині та +11...+13 градусів на Чернігівщині.

Тепло буде у й Центрі та на Сході. Там денна температура триматиметься у середньому на рівні +10...+12 градусів. Дощів синоптики не прогнозують.

У Києві у неділю – до +13 градусів, буде хмарно. Крім цього, є ймовірність опадів. Невеликий дощ може трохи знизити температуру повітря.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що у неділю атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні та центральні області, а ввечері фронт дійде до Одещини.

Східна частина побуде у сухій погоді. Температура повітря, як весняний вітер – легковажно носиться по градусній шкалі,

– підкреслила вона.

Й додала, що через діяльність холодного атмосферного фронту на Заході знову похолодає. Водночас на решті території України ще побуде тепла погода.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 28 березня

Ужгород – +9...+11

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8..+10

Чернівці – +8..+10

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +8...+10

Рівне – +7...+9

Житомир – +8...+10

Вінниця – +10...+12

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +11...+13

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +9...+11

Харків – +9...+11

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 28 березня / Дані Укргідрометцентру