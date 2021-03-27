Прогноз погоди на 28 березня: на Заході та у Києві – дощі, в інших регіонах до +15
У більшості областей України у неділю, 28 березня, буде по-весняному тепло. Опади прогнозують лише у західних регіонах та на Києвщині.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше у неділю буде на Одещині. Там вдень температура повітря прогріється аж до +13...+15 градусів.
До теми В Україну йдуть дощі та тепло: де чекати опадів
Водночас в інших регіонах на Півдні температура коливатиметься у межах від +10 до +14 градусів. Небо буде хмарним, проте опадів синоптики не прогнозують.
Захід накриють дощі. Погода буде досить прохолодно, лише на Закарпатті та Прикарпатті температура підніметься до +11, а у Вінницькій області – до +12.
На Півночі – хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +10...+12 градусів на Сумщині та +11...+13 градусів на Чернігівщині.
Тепло буде у й Центрі та на Сході. Там денна температура триматиметься у середньому на рівні +10...+12 градусів. Дощів синоптики не прогнозують.
У Києві у неділю – до +13 градусів, буде хмарно. Крім цього, є ймовірність опадів. Невеликий дощ може трохи знизити температуру повітря.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що у неділю атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні та центральні області, а ввечері фронт дійде до Одещини.
Східна частина побуде у сухій погоді. Температура повітря, як весняний вітер – легковажно носиться по градусній шкалі,
– підкреслила вона.
Й додала, що через діяльність холодного атмосферного фронту на Заході знову похолодає. Водночас на решті території України ще побуде тепла погода.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 28 березня
Ужгород – +9...+11
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +8..+10
Чернівці – +8..+10
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +8...+10
Рівне – +7...+9
Житомир – +8...+10
Вінниця – +10...+12
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +11...+13
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +9...+11
Луганськ – +9...+11
Харків – +9...+11
Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 28 березня / Дані Укргідрометцентру
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