Прогноз погоди на 27 січня: Україну заливатимуть дощі

27 січня 2021 , 09:13
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Погода в Україні у середу, 27 січня, буде хмарною. У східних, північних, південних та центральних регіонах синоптики прогнозують сильні дощі, які подекуди змінюватимуться мокрим снігом. Відносно сухо буде лише на Західній Україні.

Джерело: Укргідрометцентр

Водночас небо у західних областях буде щільно вкрите хмарами.

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На Західній Україні весь день буде хмарним. Увечері синоптики прогнозують дрібний сніг. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. На Східній Україні протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Також можливий невеликий дощ та шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.

На Півночі України небо буде вкрите хмарами. Весь день йтиме сніг і до вечора він досягне найбільшої сили. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. Південь України із самого ранку заливатиме потужний дощ. Стовпчики термометрів максимально покажуть +4...+6 градусів.

У Києві майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Температура повітря у столиці становитиме -1...+1 градус.

Прогноз погоди у містах України на середу, 27 січня

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...-2

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...+1

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – +1...+3

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Київ – -1...+1


Прогноз погоди на 27 січня / Дані Укргідрометцентру