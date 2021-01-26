Прогноз погоди на 27 січня: Україну заливатимуть дощі
Погода в Україні у середу, 27 січня, буде хмарно. У східних, північних, південних та центральних регіонах синоптики прогнозують сильні дощі, які подекуди змінюватимуться мокрим снігом. Відносно сухо буде лише на Західній Україні.
Джерело: Укргідрометцентр
Водночас небо у західних областях буде щільно вкрите хмарами.
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На Західній Україні весь день буде хмарним. Увечері синоптики прогнозують дрібний сніг. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. На Східній Україні протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Також можливий невеликий дощ та шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.
На Півночі України небо буде вкрите хмарами. Весь день йтиме сніг і до вечора він досягне найбільшої сили. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. Південь України із самого ранку заливатиме потужний дощ. Стовпчики термометрів максимально покажуть +4...+6 градусів.
У Києві майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Температура повітря у столиці становитиме -1...+1 градус.
Прогноз погоди у містах України на середу, 27 січня
Ужгород – -1...+1
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – 0...-2
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...+1
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – +1...+3
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +4...+6
Харків – +4...+6
Київ – -1...+1
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