Погода в Україні у середу, 27 січня, буде хмарно. У східних, північних, південних та центральних регіонах синоптики прогнозують сильні дощі, які подекуди змінюватимуться мокрим снігом. Відносно сухо буде лише на Західній Україні.

Джерело: Укргідрометцентр

Водночас небо у західних областях буде щільно вкрите хмарами.

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На Західній Україні весь день буде хмарним. Увечері синоптики прогнозують дрібний сніг. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. На Східній Україні протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Також можливий невеликий дощ та шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.

На Півночі України небо буде вкрите хмарами. Весь день йтиме сніг і до вечора він досягне найбільшої сили. Температура повітря становитиме -1...+1 градус. Південь України із самого ранку заливатиме потужний дощ. Стовпчики термометрів максимально покажуть +4...+6 градусів.