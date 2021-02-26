Прогноз погоди на 27 лютого: в Україну суне похолодання та сильний вітер

Погода в Україні у суботу, 27 лютого, буде прохолодною та вітряною. В останні дні зими майже всю територію країни накриють опади.

Температура повітря опуститься у всіх регіонах – коливатиметься від +3 градуси до +11.

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Найтепліше буде на Півдні України. Наприклад, у Криму прогнозують +9..+11 градусів, а на Одещині – +7...+9. Натомість жителям Сходу та Півночі варто одягатись тепліше. Температура повітря у цих регіонах не підніматиметься вище +3...+5.

Де будуть опади та вітер

Синоптики прогнозують опади у всіх регіонах. Переважно падатиме мокрий сніг, на Півдні та частині Сходу – дощ.

Щоправда, синоптик Наталка Діденко розповіла, що опади будуть періодичними. Вона додала, що до похолодання приєднається некомфортний північно-західний вітер, пориви якого можуть досягати штормових.

Тому не піддавайтесь юній спокусі теплого циклонічного сектору, в якому ми зараз перебуваємо, і не поспішайте міняти товсті пуховики на тендітні курточки,

– наголосила синоптик.

Якою буде погода у Києві

У столиці передостанній день лютого також буде вітряним та вологим. Вдень можливий дощ із мокрим снігом. Температура повітря становитиме +3...+5 градусів.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 27 лютого

Ужгород – +7...+9

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +6...+8

Рівне – +5...+7

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +6….+8

Сімферополь – +7...+11

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +4...+6



Погода в Україні 27 лютого / Карта Укргідрометцентру