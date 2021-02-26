Прогноз погоди на 27 лютого: в Україну суне похолодання та сильний вітер
Погода в Україні у суботу, 27 лютого, буде прохолодною та вітряною. В останні дні зими майже всю територію країни накриють опади.
Джерело:Укргідрметцентр
Температура повітря опуститься у всіх регіонах – коливатиметься від +3 градуси до +11.
До речі Холодніше, ніж попередніх років: якою буде погода в березні
Найтепліше буде на Півдні України. Наприклад, у Криму прогнозують +9..+11 градусів, а на Одещині – +7...+9. Натомість жителям Сходу та Півночі варто одягатись тепліше. Температура повітря у цих регіонах не підніматиметься вище +3...+5.
Де будуть опади та вітер
Синоптики прогнозують опади у всіх регіонах. Переважно падатиме мокрий сніг, на Півдні та частині Сходу – дощ.
Щоправда, синоптик Наталка Діденко розповіла, що опади будуть періодичними. Вона додала, що до похолодання приєднається некомфортний північно-західний вітер, пориви якого можуть досягати штормових.
Тому не піддавайтесь юній спокусі теплого циклонічного сектору, в якому ми зараз перебуваємо, і не поспішайте міняти товсті пуховики на тендітні курточки,
– наголосила синоптик.
Якою буде погода у Києві
У столиці передостанній день лютого також буде вітряним та вологим. Вдень можливий дощ із мокрим снігом. Температура повітря становитиме +3...+5 градусів.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 27 лютого
Ужгород – +7...+9
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +6...+8
Рівне – +5...+7
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +6….+8
Сімферополь – +7...+11
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +3...+5
Суми – +3...+5
Полтава – +3...+5
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +4...+6
Поділитися новиною