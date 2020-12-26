Прогноз погоди на 27 грудня: в Україні буде сонячно та без сильних морозів
Погода в Україні у неділю, 27 грудня, буде сонячною та не холодною. Мінусову температуру прогнозують лише у східних областях. Втім, стовпчик термометра опуститися лише до -1...+2 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
На зміну вологим фронтам в Україну прийде антициклон, який підсушить повітря та розжене хмари. Про це своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Цікаво Клімат вже істотно змінився: експертка розповіла, на скільки це небезпечно для України
Вітер у неділю буде рвучким, некомфортним – спочатку західний, з переходом на південний та південно-східний.
Ганяти за подарунками і передноворічними закупами можна буде безпечно і не слизько. Періодично можна задирати голову і дивитися або на красиві хмари, або на сонце,
– розповіла синоптикиня.
За даними Укргідрометцентру, найтепліше буде у західних областях. Температура повітря прогріється до 0...+4 градусів, а на небі світитиме сонце. На сході країни буде трохи холодніше – стовпчик термометра опуститься до -1...+2 градусів. Однак погода також буде сонячною.
На півдні температура становитиме 0...+3 градусів. Небо затягнеться хмарами, з яких періодично виглядатиме сонце. У північних областях повітря прогріється до 0...+3 градусів. У Центральній Україні стовпчик термометра підніметься до -1...+2 градусів.
У Києві 27 грудня буде сонячно. Температура повітря становитиме -1...+1 градусів. Суттєвих опадів у столиці синоптики не прогнозують.
Читайте також Холодно, часом пролітають ігуани: синоптики зробили дивний прогноз для Маямі
Прогноз погоди у містах України на неділю, 27 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +1...+3
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – +0...+2
Луганськ – -1...+1
Харків – 0...+2
Київ – -1...+1
Поділитися новиною