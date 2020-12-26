Погода в Україні у неділю, 27 грудня, буде сонячною та не холодною. Мінусову температуру прогнозують лише у східних областях. Втім, стовпчик термометра опуститися лише до -1...+2 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

На зміну вологим фронтам в Україну прийде антициклон, який підсушить повітря та розжене хмари. Про це своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Цікаво Клімат вже істотно змінився: експертка розповіла, на скільки це небезпечно для України

Вітер у неділю буде рвучким, некомфортним – спочатку західний, з переходом на південний та південно-східний.

Ганяти за подарунками і передноворічними закупами можна буде безпечно і не слизько. Періодично можна задирати голову і дивитися або на красиві хмари, або на сонце,

– розповіла синоптикиня.

За даними Укргідрометцентру, найтепліше буде у західних областях. Температура повітря прогріється до 0...+4 градусів, а на небі світитиме сонце. На сході країни буде трохи холодніше – стовпчик термометра опуститься до -1...+2 градусів. Однак погода також буде сонячною.

На півдні температура становитиме 0...+3 градусів. Небо затягнеться хмарами, з яких періодично виглядатиме сонце. У північних областях повітря прогріється до 0...+3 градусів. У Центральній Україні стовпчик термометра підніметься до -1...+2 градусів.

У Києві 27 грудня буде сонячно. Температура повітря становитиме -1...+1 градусів. Суттєвих опадів у столиці синоптики не прогнозують.

Читайте також Холодно, часом пролітають ігуани: синоптики зробили дивний прогноз для Маямі

Прогноз погоди у містах України на неділю, 27 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +1...+3

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – +0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...+2

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 26 грудня / Карта Укргідрометцентру