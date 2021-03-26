Прогноз погоди на 27 березня: весна нарешті йде в Україну

Погода в Україні у суботу, 27 березня, буде сонячною та по-весняному теплою. У більшості областей України стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.

Найпрохолодніше буде на Півдні України – до +10...+12 градусів. Однак опадів синоптики не прогнозують.

Важливо В Україну йдуть дощі та тепло: де чекати опадів

На Західній Україні перша половина дня буде ясною, але вже після обіду небо затягнеться хмарами. Водночас опадів не буде. Температура повітря становитиме +13…+15 градусів. Така ж ситуація буде й у східних регіонах нашої країни. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів.

На Півночі України синоптики прогнозують мінливу хмарність. Сонце то ховатиметься за хмарами, то з'являтиметься знов. Температура повітря становитиме лише +11...+13 градусів. На Півдні погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Стовпчики термометрів максимально покажуть +10...+12 градусів.

У Києві день буде хмарним, але опадів не варто чекати. Температура повітря у столиці становитиме +11...+13 градусів.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 27 січня

Ужгород – +12...+14

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +13...+15

Рівне – +12...+14

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 27 березня / Дані Укргідрометцентру