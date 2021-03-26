Прогноз погоди на 27 березня: весна нарешті йде в Україну
Погода в Україні у суботу, 27 березня, буде сонячною та по-весняному теплою. У більшості областей України стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.
Найпрохолодніше буде на Півдні України – до +10...+12 градусів. Однак опадів синоптики не прогнозують.
Важливо В Україну йдуть дощі та тепло: де чекати опадів
На Західній Україні перша половина дня буде ясною, але вже після обіду небо затягнеться хмарами. Водночас опадів не буде. Температура повітря становитиме +13…+15 градусів. Така ж ситуація буде й у східних регіонах нашої країни. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів.
На Півночі України синоптики прогнозують мінливу хмарність. Сонце то ховатиметься за хмарами, то з'являтиметься знов. Температура повітря становитиме лише +11...+13 градусів. На Півдні погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Стовпчики термометрів максимально покажуть +10...+12 градусів.
У Києві день буде хмарним, але опадів не варто чекати. Температура повітря у столиці становитиме +11...+13 градусів.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 27 січня
Ужгород – +12...+14
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +13...+15
Рівне – +12...+14
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +10...+12
Харків – +10...+12
Київ – +11...+13
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