Найближчими днями, з 27 по 31 грудня, погода в Україні тішитиме сонцем і відносним теплом. Вже ближче до Нового року відбудеться погіршення погодних умов, але випаде не сніг, а дощ.

Вдень температура переважно буде плюсовою. Морозець у деяких областях ударить лише вночі. Також у нічний час доби падатиме сніг, але переважно мокрий. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі Карпати засипало снігом: рятувальники попередили про небезпеку

Якою буде погода в неділю, 27 грудня

Вдень буде без опадів, а температура повітря підніметься до 2… 3 градусів вище нуля. Вночі мокрий сніг випаде лише у південних, східних та Дніпропетровській областях.

Вночі стовпчики термометрів мінімально опустяться до 7… 9 градусів морозу на Закарпатті. Проте здебільшого буде -2… -4 на Заході та -1… -3 – в решті областей.

За словами синоптика Наталки Діденко, таку погоду в Україні пояснює антициклон. Оскільки над Західною Європою розташувалася потужна циклонічність із опадами та штормовим вітром.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / Дані Укргідрометцентру

Докладніше з прогнозом погоди на 27 грудня можете ознайомитися за цим посиланням.

Що кажуть синоптики про понеділок, 28 грудня

Цього дня на усій Правобережній Україні випаде дощ. Натомість на Чернігівщині, Київщині та Кіровоградщині дощитиме зі снігом. На північному сході та півдні на дорогах – місцями ожеледиця.

Водночас, починаючи з південного заходу, вночі слід очікувати підвищення температури до -1… -3. А на Закарпатті вона навіть буде плюсовою – 2… 4 градуси вище нуля. Проте на сході все ще буде доволі холодно – в середньому -5… -7. Щоправда, на Донеччині вдарить -9 градусів морозу.

Вдень температуру зі знаком "плюс" слід очікувати на заході, півдні, в центрі, а також на Дніпропетровщині та Запоріжжі. В цих регіонах стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +6… +8. Проте чим далі на захід, тим буде тепліше. До прикладу, на Закарпатті температура сягне аж +7… +9. Виключення лише становлять південь і Крим – тут також буде доволі тепло.

Вітер переважно дутиме у північно-східному напрямку. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.



Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / Дані Укргідрометцентру

Чим потішить вівторок, 29 грудня

Опади триватимуть і у вівторок. Але дощитиме лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині. У решті областей – без істотних опадів. Щоправда, вночі на Львівщині випаде дощ, а на Полтавщині та Сумщині дощитиме з мокрим снігом. На північному сході та півдні на дорогах – місцями ожеледиця. Також у багатьох регіонах слід очікувати ожеледь.

Щодо температура, то мінус збережеться лише на сході, а також на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Чернігівщині. Стовпчики термометрів опустяться в середньому до -1. Але таку погоду можна буде спостерігати лише вночі.

Вдень температура буде виключно плюсовою. Мінімально вона підніметься до 0… +2 на Луганщині, а "найспекотніше" буде в Криму - +11… +13. На решті території температура в середньому сягатиме +6… +8 градусів.

Також слід очікувати пориви вітру до 7-12 метрів за секунду. Дутиме він переважно у південно-східному напрямку.

Зверніть увагу Клімат вже істотно змінився: експертка розповіла, на скільки це небезпечно для України



Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / Дані Укргідрометцентру

Яку погоду подарує середа, 30 грудня

У переддень Нового року в Україні як вдень, так і вночі можна буде очікувати лише плюсову температуру. Щоправда, є імовірність -1 градуса упродовж ночі, але водночас температура може там піднятися і до +1. У решті областей України вночі здебільшого буде від 3 до 5 тепла.

Удень температура вдень в середньому підніметься до:

+6… +8 градусів на заході,

+7… +9 – в центрі,

+11… +13 – на півдні,

+2… +4 – на сході,

+5… +7 – на півночі.

Найтеплішим регіоном 30 грудня буде Крим - +13… +15, а найхолодніше буде на Луганщині та Харківщині - +2… +4.

У середу більшість областей потішить суха погода. Проте на Львівщині, Івано-Франківщині, Буковині та Закарпатті дощитиме.



Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / Дані Укргідрометцентру

А як щодо четверга, 31 грудня

В останній день 2020 року дощі випадуть у всіх західних областях, включно з Вінничиною, Хмельниччиною та Житомирщиною, а також на Черкащині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. На сході та півдні – хмарно й без опадів.

Температура ні вдень, ні вночі теж не потішить морозами – можна буде спостерігати переважно "плюс". Проте на Луганщині вночі опуститься до -2, а на Харківщині – до -1.

На заході слід очікувати +2… +4 вночі та +5… +7 удень.

В центрі – +3… +5 (вночі) та +7… +9 (вдень).

На півночі – +2… +4 (вночі) та +5… +7 (вдень).

На півдні – +5… +7 (вночі) та +10… +12 (вдень).

На сході – +1… +3 (вночі) та +2… +4 (вдень).

Цікаво Холодно, часом пролітають ігуани: синоптики зробили дивний прогноз для Маямі



Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / Дані Укргідрометцентру