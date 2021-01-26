Прогноз погоди на 26 січня: в Україні похолодає, дутиме сильний вітер

Погода в Україні у вівторок, 26 січня, буде вітряною, місцями з морозами, дощем та мокрим снігом. У середньому повітря прогріється до 0…+3 градусів, однак у західних областях буде трохи холодніше.
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
Після кількох днів потепління 26 січня в Україні почне потроху холоднішати.
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Вдень стовпчики термометрів у середньому сягнуть 0…+3 градусів, у західних областях буде -2…+2 градуси. Теплішою залишатиметься погода у східних та південних областях, а також на Дніпропетровщині.
Вночі дощі та сніг падатимуть майже по всій Україні, однак вдень опади прогнозують у північній частині. Дощ та мокрий сніг очікують також вздовж смуги від Одещини через Черкащину, Дніпро до Харківщини.
Вітер з південно-східного зміниться на південно-західний, буде поривчастим, навіть сильним.
У Києві вночі падатиме дощ, який змінюватиме мокрий сніг. Складною буде ситуація на дорогах. Вдень опади послабнуть та припиняться, дутиме вітер, температура повітря сягатиме +3 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на вівторок, 26 січня:
Ужгород – -1...+1
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +4...+6
Харків – +5...+7
Київ – +2...+4