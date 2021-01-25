Погода в Україні у вівторок, 26 січня, буде вітряною, місцями з морозами, дощем та мокрим снігом. У середньому повітря прогріється до 0…+3 градусів, однак у західних областях буде трохи холодніше.

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Після кількох днів потепління 26 січня в Україні почне потроху холоднішати.

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Вдень стовпчики термометрів у середньому сягнуть 0…+3 градусів, у західних областях буде -2…+2 градуси. Теплішою залишатиметься погода у східних та південних областях, а також на Дніпропетровщині.

Вночі дощі та сніг падатимуть майже по всій Україні, однак вдень опади прогнозують у північній частині. Дощ та мокрий сніг очікують також вздовж смуги від Одещини через Черкащину, Дніпро до Харківщини.

Вітер з південно-східного зміниться на південно-західний, буде поривчастим, навіть сильним.

У Києві вночі падатиме дощ, який змінюватиме мокрий сніг. Складною буде ситуація на дорогах. Вдень опади послабнуть та припиняться, дутиме вітер, температура повітря сягатиме +3 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на вівторок, 26 січня:

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +4...+6

Харків – +5...+7

Київ – +2...+4

Прогноз погоди в Україні на 26 січня / Дані Укргідрометцентру