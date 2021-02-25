Прогноз погоди на 26 лютого: в Україну йде значне потепління, подекуди до +18

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 26 лютого, буде сонячною та безхмарною. Синоптики прогнозують значне підвищення температури у всіх областях. Найтепліше буде на Заході країни.
Уночі погода залишатиметься зимовою. Температура повітря опуститься до -1 градуса.
Читайте також Холодніше, ніж попередніх років: якою буде погода в березні
У західних областях протягом усієї доби буде сонячно, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів показуватимуть +12...+18 градусів. На Львівщині буде найтепліше – +16...+18 градусів. На Східній Україні також без снігу. Температура повітря коливатиметься від +5 до +13 градусів.
У північних регіонах синоптики опадів не прогнозують. Позначки на термометрах покажуть +5...+13 градусів. На Півдні країни також буде сухо. Там слід очікувати +13...+16 градусів.
У Києві 26 лютого невелика хмарність, але без опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 градусів.
Обов'язково використайте п'ятницю для прогулянки, бо вже у суботу – неділю прийдуть опади й похолодає,
– повідомила синоптик Наталка Діденко.
Ужгород – +16...+18
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +11...+13
Житомир – +10...+12
Вінниця – +12...+14
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +13...+13
Чернігів – +5...+7
Суми – +5...+7
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +5...+7
Харків – +11..+13
Київ – +10...+12