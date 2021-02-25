Прогноз погоди на 26 лютого: в Україну йде значне потепління, подекуди до +18

Погода в Україні у п'ятницю, 26 лютого, буде сонячною та безхмарною. Синоптики прогнозують значне підвищення температури у всіх областях. Найтепліше буде на Заході країни.

Уночі погода залишатиметься зимовою. Температура повітря опуститься до -1 градуса.

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Погода у регіонах України

У західних областях протягом усієї доби буде сонячно, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів показуватимуть +12...+18 градусів. На Львівщині буде найтепліше – +16...+18 градусів. На Східній Україні також без снігу. Температура повітря коливатиметься від +5 до +13 градусів.

У північних регіонах синоптики опадів не прогнозують. Позначки на термометрах покажуть +5...+13 градусів. На Півдні країни також буде сухо. Там слід очікувати +13...+16 градусів.

У Києві 26 лютого невелика хмарність, але без опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 градусів.

Обов'язково використайте п'ятницю для прогулянки, бо вже у суботу – неділю прийдуть опади й похолодає,

– повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 26 лютого

Ужгород – +16...+18

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +12...+14

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +10...+12

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +13...+13

Чернігів – +5...+7

Суми – +5...+7

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +5...+7

Харків – +11..+13

Київ – +10...+12



Прогноз погоди на 26 лютого / Дані Укргідрометцентру