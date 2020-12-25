Прогноз погоди на 26 грудня: Східну Україну засипе снігом
Погода у суботу, 26 грудня, буде сніжною у східних регіонах. Натомість мешканці Західної Україні побачать сонце. У південних та південно-східних регіонах термометри покажуть +3...+5 градусів.
Найтепліше буде у Криму. Там синоптики прогнозують до +11 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні зранку небо буде вкрите хмарами, однак вже після обіду вийде сонце. Температура повітря становитиме -1...+1 градуса. На Сході вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться сильним мокрим снігом. Термометри там покажуть +2…+4 градуси.
На Півночі України хмарна погода буде триматися до самого вечора. А от опади синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до -1...+1 градуса. У першій половині дня на Півдні очікується сильний дощ. Але вже ввечері йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. Там стовпчики термометрів максимально покажуть +3...+5 градуси.
У Києві весь день буде хмарним. Повітря прогріється до -1...+1 градуса.
Актуально В окремих регіонах України випав сніг: фото
Прогноз погоди у містах України у суботу, 26 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
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