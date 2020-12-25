Погода у суботу, 26 грудня, буде сніжною у східних регіонах. Натомість мешканці Західної Україні побачать сонце. У південних та південно-східних регіонах термометри покажуть +3...+5 градусів.

Найтепліше буде у Криму. Там синоптики прогнозують до +11 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні зранку небо буде вкрите хмарами, однак вже після обіду вийде сонце. Температура повітря становитиме -1...+1 градуса. На Сході вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться сильним мокрим снігом. Термометри там покажуть +2…+4 градуси.

На Півночі України хмарна погода буде триматися до самого вечора. А от опади синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до -1...+1 градуса. У першій половині дня на Півдні очікується сильний дощ. Але вже ввечері йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. Там стовпчики термометрів максимально покажуть +3...+5 градуси.

У Києві весь день буде хмарним. Повітря прогріється до -1...+1 градуса.

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Прогноз погоди у містах України у суботу, 26 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 26 грудня / Фото Укргідрометцентру