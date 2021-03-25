Прогноз погоди на 26 березня: Україну зігріє сонце, проте з деяких регіонів не хоче йти зима

Погода в Україні у п'ятницю, 26 березня, буде теплою та переважно сонячною. Без снігу та дощу – у більшості областей. Не пощастить жителям частини Півдня та Сходу, їм обіцяють опади.

Мокрий сніг з дощем прогнозують у Криму та на Херсонщині. Також без опадів не обійдеться на Запоріжжі, у Луганській та Донецькій областях.

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Найбільше повітря прогріється на Буковині та на Закарпатті: тут стовпчики термометрів піднімуться до +9...+11. Найхолодніше в областях, де обіцяють мокрий сніг, +5...+7. Здебільшого температура в Україні коливатиметься у межах +6...+9.

Щодо Києва, то погода і жителів, і гостей столиці потішить ясним сонцем та весняним теплом. Жодних опадів не має бути, а температурні показники сягатимуть +7...+9.