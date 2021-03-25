Прогноз погоди на 26 березня: Україну зігріє сонце, проте з деяких регіонів не хоче йти зима

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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у п'ятницю, 26 березня, буде теплою та переважно сонячною. Без снігу та дощу – у більшості областей. Не пощастить жителям частини Півдня та Сходу, їм обіцяють опади.

Мокрий сніг з дощем прогнозують у Криму та на Херсонщині. Також без опадів не обійдеться на Запоріжжі, у Луганській та Донецькій областях.

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Найбільше повітря прогріється на Буковині та на Закарпатті: тут стовпчики термометрів піднімуться до +9...+11. Найхолодніше в областях, де обіцяють мокрий сніг, +5...+7. Здебільшого температура в Україні коливатиметься у межах +6...+9.

Щодо Києва, то погода і жителів, і гостей столиці потішить ясним сонцем та весняним теплом. Жодних опадів не має бути, а температурні показники сягатимуть +7...+9.

П'ятниця поступово даруватиме надію на більше тепло в Україні. Температура повітря протягом дня вже досягатиме людських +6...+12 градусів, хоча найближчої ночі ще хаотично бігатимуть незначні "мінуси". Вітер буде північного напрямку, але не сильний, максимум – помірний,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Прогноз погоди у містах України на 26 березня:

Ужгород – +9...+11

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +7...+9

Вінниця – +8...+10

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +6...+8

Суми – +7...+9

Полтава – +7...+9

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +5...+7

Харків – +7...+9

Київ – +7...+9


Прогноз погоди на 26 березня / Карта Укргідрометцентру