Прогноз погоди на 26 березня: Україну зігріє сонце, проте з деяких регіонів не хоче йти зима

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 26 березня, буде теплою та переважно сонячною. Без снігу та дощу – у більшості областей. Не пощастить жителям частини Півдня та Сходу, їм обіцяють опади.
Мокрий сніг з дощем прогнозують у Криму та на Херсонщині. Також без опадів не обійдеться на Запоріжжі, у Луганській та Донецькій областях.
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Найбільше повітря прогріється на Буковині та на Закарпатті: тут стовпчики термометрів піднімуться до +9...+11. Найхолодніше в областях, де обіцяють мокрий сніг, +5...+7. Здебільшого температура в Україні коливатиметься у межах +6...+9.
Щодо Києва, то погода і жителів, і гостей столиці потішить ясним сонцем та весняним теплом. Жодних опадів не має бути, а температурні показники сягатимуть +7...+9.
П'ятниця поступово даруватиме надію на більше тепло в Україні. Температура повітря протягом дня вже досягатиме людських +6...+12 градусів, хоча найближчої ночі ще хаотично бігатимуть незначні "мінуси". Вітер буде північного напрямку, але не сильний, максимум – помірний,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Ужгород – +9...+11
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +7...+9
Вінниця – +8...+10
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +6...+8
Суми – +7...+9
Полтава – +7...+9
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +5...+7
Харків – +7...+9
Київ – +7...+9