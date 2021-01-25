Прогноз погоди на 25 січня: Україну накриють дощі з мокрим снігом

Погода в Україні у понеділок, 25 січня, буде похмурою та дощовою. Без парасольок не вдасться обійтись жителям жодного регіону в Україні. У західних областях обіцяють ще й мокрий сніг.

Найбільш холодно буде на Заході України. Тут стовпчики термометрів опустяться до 0...+4 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У всіх західних регіонах – дощ з мокрим снігом. Метеорологи попереджають про небезпечну ситуацію у високогір'ї Закарпаття та Івано-Франківщини. Через відлигу та хуртовини є загроза сходження лавин.

Також на Заході є небезпека ожеледиці та шквальний вітер.

Сильні пориви вітру загалом спостерігатимуть на всій території України. Відносно спокійна ситуація лише на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

На Півдні, де також не обійдеться без опадів, тепліше. Повітря прогріється до +7...+11 градусів. На Півночі, у східних та центральних областях від +4 до +9. Дощ прогнозують усюди – і вдень, і вночі.

Щодо Києва, то тут теж краще подбати про дощовики та парасольки, адже опадів не уникнути. Та й жителям та гостям столиці краще одягнутись по погоді – +5...+7 градусів.

Температура повітря хоча й висока та вище норми зараз, проте на фоні циклону та штормового вітру скромно тулиться на балконі другого ярусу – завтра вдень в Україні очікується +4...+9 градусів, в Криму +7...+13 градусів,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

До теми На захід України суне страшна негода: будуть значний сніг і хуртовини, в горах – лавини Прогноз погоди у містах України на понеділок, 25 січня: Ужгород – 0...+2 Львів – 0...+2 Івано-Франківськ – +1...+3 Тернопіль – +2...+4 Чернівці – +2...+4 Хмельницький – +3...+5 Луцьк – 0...+2 Рівне – +1...+3 Житомир – +4...+6 Вінниця – +5...+7 Одеса – +7...+9 Миколаїв – +7...+9 Херсон – +8...+10 Сімферополь – +9...+11 Кропивницький – +6...+8 Черкаси – +6...+8 Чернігів – +5...+7 Суми – +4...+6 Полтава – +5...+7 Дніпро – +7...+9 Запоріжжя – +7...+9 Донецьк – +6...+8 Луганськ – +4...+6 Харків – +5...+7 Київ – +5...+7

Прогноз погоди в Україні на 25 січня / Дані Укргідрометцентру