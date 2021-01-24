Прогноз погоди на 25 січня: Україну накриють дощі з мокрим снігом
Погода в Україні у понеділок, 25 січня, буде похмурою та дощовою. Без парасольок не вдасться обійтись жителям жодного регіону в Україні. У західних областях обіцяють ще й мокрий сніг.
Найбільш холодно буде на Заході України. Тут стовпчики термометрів опустяться до 0...+4 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Температура повітря хоча й висока та вище норми зараз, проте на фоні циклону та штормового вітру скромно тулиться на балконі другого ярусу – завтра вдень в Україні очікується +4...+9 градусів, в Криму +7...+13 градусів,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
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Прогноз погоди у містах України на понеділок, 25 січня:
Ужгород – 0...+2
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – 0...+2
Рівне – +1...+3
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5...+7
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +4...+6
Харків – +5...+7
Київ – +5...+7
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