Прогноз погоди на 25 лютого: замість морозів та снігу – сонце

Погода в областях України у четвер, 25 лютого, буде сонячною та безхмарною. У жодному регіонів не буде ані снігу, ані дощу. Західна Україна взагалі відчує наближення весни, адже температура перевищить позначки у +10 градусів.

Найтепліше у четвер буде на Івано-Франківщині – +14...+16 градусів.

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Близькі до цих показники – у всіх західних областях. Зовсім інша ситуація у східних регіонах. На Донеччині, Луганщині та Запоріжжі лютий ще проявить себе і принесе невеликий мороз – -1...+1.

Цікаво, що досить прохолодно буде навіть у Криму та на Херсонщині. На півострові – лише +3...+5, а в Херсонській області – +2...+4.

У Києві жителям та гостям міста можна залишити вдома теплий зимовий одяг, адже надворі буде сонячно та +6...+8.



Щодо несприятливих погодних умов, то через відлигу у високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської областей та у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 25 лютого:

Ужгород – +12...+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +10...+12

Рівне – +12...+14

Житомир – +6...+8

Вінниця – +11...+13

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – +1...+3

Київ – +6...+8



Прогноз погоди на 25 лютого / Дані Укргідрометцентру