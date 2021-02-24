Прогноз погоди на 25 лютого: замість морозів та снігу – сонце

Погода в областях України у четвер, 25 лютого, буде сонячною та безхмарною. У жодному регіонів не буде ані снігу, ані дощу. Західна Україна взагалі відчує наближення весни, адже температура перевищить позначки у +10 градусів.
Найтепліше у четвер буде на Івано-Франківщині – +14...+16 градусів.
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Близькі до цих показники – у всіх західних областях. Зовсім інша ситуація у східних регіонах. На Донеччині, Луганщині та Запоріжжі лютий ще проявить себе і принесе невеликий мороз – -1...+1.
Цікаво, що досить прохолодно буде навіть у Криму та на Херсонщині. На півострові – лише +3...+5, а в Херсонській області – +2...+4.
У Києві жителям та гостям міста можна залишити вдома теплий зимовий одяг, адже надворі буде сонячно та +6...+8.
Щодо несприятливих погодних умов, то через відлигу у високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської областей та у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека.
Ужгород – +12...+14
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +10...+12
Рівне – +12...+14
Житомир – +6...+8
Вінниця – +11...+13
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – +1...+3
Київ – +6...+8
Прогноз погоди на 25 лютого / Дані Укргідрометцентру